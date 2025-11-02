Рус
Трамп знайшов важіль тиску на РФ в обхід Китаю: несподіваний прогноз

Олексій Тесля
2 листопада 2025, 23:43
На Індію у США є важелі тиску, і вона відмовлятиметься від російської нафти, вважає Тарас Загородній.
Трамп, Си Цзиньпин
Тарас Загородній оцінив переговори США і КНР / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Загороднього:

  • США не зможуть переконати Китай відмовитися від закупівель російської нафти
  • На Індію у США є важелі тиску, і вона відмовлятиметься від нафти РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив про те, що США не зможуть переконати Китай відмовитися від закупівель російської нафти.

"Поки США не вирішили питання з рідкоземельними металами і залежать у цьому плані від Китаю, в американців немає важелів тиску на китайців", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт вважає, що на Індію у США є важелі тиску, і вона відмовлятиметься від російської нафти.

"В Індії немає можливості протистояти США. Тим більше, Близький Схід, Саудівська Аравія готові компенсувати ці обсяги російської нафти, які досі купувала Індія у РФ", - пояснив він.

За його словами, американці вирішуватимуть питання контролю над Венесуелою, щоб нафту звідти постачали до Китаю, що дасть змогу потіснити РФ із цього ринку.

Аналітик вважає, що після того, як РФ втратить 30% індійського експорту, настане колапс російської економіки.

"Тому що Китай не буде викуповувати у Росії всю цю нафту - йому не потрібні такі обсяги російських нафти і газу. Тим більше, Китай постійно працює над диверсифікацією своїх енергетичних потоків. Китайці не хочуть залежати від Росії, тому вони не викуплять ту нафту, від якої відмовиться Індія, не зможуть це компенсувати", - додав Загородній.

/ Інфографіка: Главред

Інтереси Пекіна: аналітик про протистояння США і КНР

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що Китаю не вигідна ні перемога, ні поразка Росії - йому потрібна ослаблена і залежна від Пекіна країна. Ідеальний сценарій, на його думку, - той, за якого і Москва, і Київ зможуть оголосити про "перемогу", зберігши баланс, вигідний Китаю. Денисенко зазначає, що світ вступає в епоху прагматичних союзів, де цінності відходять на другий план. Він додав, що з часом Китай і США все ж таки прийдуть до домовленостей, і тоді українське питання стане частиною більш масштабної угоди щодо Європи.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Що відбувається в Покровську: бійці розповіли про ситуацію в місті

