Серйозні збитки для РФ: нові дані про наслідки атаки на порт у Туапсе

Українська атака безпілотників кардинально змінила плани Росії щодо експорту палива.

https://glavred.net/world/sereznye-ubytki-dlya-rf-novye-dannye-o-posledstviyah-ataki-na-port-v-tuapse-10712561.html Посилання скопійоване

Одразу три танкери перебували в порту під час атаки України / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, t.me/astrapress

Головне:

Після атаки дронів в Росії призупинили роботу порт та НПЗ

Завод припинив переробку сирої нафти, яку РФ експортувала іншим країнам

У неділю, 2 листопада, українські дрони атакували чорноморський порт Туапсе, що в країні-агресорці Росії. Як пише Reuters, станом на сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що порт призупинив експорт палива.

Видання повідомляє, що внаслідок атаки також припинив переробку сирої нафти нафтопереробний завод, що підконтрольний компанії "Роснафта".

відео дня

Наскільки "болючими" є наслідки атаки для Росії

Туапсинський нафтопереробний завод, який раніше експортував більшу частину своєї продукції, з 3 листопада поточного року зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури після ударів безпілотників.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Що цікаво, напередодні атаки очікувалося, що цей НПЗ навпаки збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді. Потужність переробки заводу на добу становила 240 барелів нафти. На НПЗ виробляли окрім нафти ще й мазут, вакуумний газойль та високосірчисте дизельне паливо.

Аналітики зазначили, що під час атаки в порту стояли одразу три танкери для завантаження нафтою, дизельним паливом та мазутом. Однак сьогодні всі судна відійшли від причалів і були поставлені на якір поблизу порту, а поставки нафти до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини призупинені.

В Росії намагаються боротися з наслідками ударів по НПЗ

Главред писав, що за словами президента України Володимира Зеленського, в Росії намагаються компенсувати втрати, внаслідок ударів по стратегічно важливих підприємствах та заводах.

РФ перерозподіляє обсяги виробництва на інші заводи, але Україна про це знає і планує у відповідь продовжувати атаки, адже саме галузь нафтопереробки напряму фінансує агресію РФ.

Удари по НПЗ та нафтобазах Росії - останні новини

Раніше також внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа в промисловій зоні в районі НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" і нафтохімічного заводу "СІБУР-Кстово", а також на території нафтохімічного заводу в Стерлітамаку.

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 3 листопада було уражено Саратовський НПЗ. Там було зафіксовано влучання в об'єкт і пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Напередодні стало відомо, що в Росії була атакована нафтобаза ВАТ "НС-Ойл" в Ульяновській області. Місцеві зазначали, що всього там чули від 5 до 8 вибухів.

Інші новини:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред