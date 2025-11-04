Рус
Ніч вибухів у РФ: горять нафтохімічні об'єкти, аеропорти закриті - деталі

Анна Ярославська
4 листопада 2025, 07:00оновлено 4 листопада, 07:36
Усі уражені підприємства - стратегічно важливі об'єкти паливної та хімічної промисловості РФ.
Вночі РФ атакували дрони, спалахнули пожежі
Вночі РФ атакували дрони, спалахнули пожежі / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • У Стерлітамаку вибухнув і загорівся нафтохімічний завод
  • У Нижегородській області удар припав на промзону в Кстово
  • У Волгоградській області влада заявила про пожежу на підстанції "Фроловська"

У ніч на 4 листопада і вранці у вівторок у низці регіонів Росії прогриміли вибухи на тлі атаки дронів. Зокрема, голосно було в Башкортостані, у Волгоградській та Нижегородській областях.

У Росавіації повідомили, що закрито аеропорти у Волгограді, Тамбові, Пензі, Саратові, Самарі, Уфі, Казані, Нижньокамську.

Виникла пожежа в промисловій зоні в районі НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" і нафтохімічного заводу "СІБУР-Кстово", а також на території нафтохімічного заводу в Стерлітамаку.

Вибух у Башкортостані

Вранці 4 листопада в місті Стерлітамак (Башкортостан, РФ) було чути вибухи. На території місцевого нафтохімічного заводу виникла пожежа, пише російський Telegram-канал Astra.

За даними OSINT-аналітиків ASTRA, камери спостереження зафіксували щонайменше два вибухи - о 6:22 і 7:09 ранку за місцевим часом. На відео видно осередки загоряння в районі підприємства.

Як повідомила адміністрація міста, вибух стався в цеху водоочищення акціонерного товариства "Стерлітамацький нафтохімічний завод" (АТ "СНХЗ"). Унаслідок інциденту частково обвалився цех. За попередніми даними ніхто не постраждав.

Дивіться відео - У Башкортостані стався вибух на нафтохімічному заводі:

Скриншот

Як повідомляє OSINT-аналітик Astra, на кадри, опубліковані в Мережі, також потрапив один з осередків загоряння в районі нафтохімічного заводу. Кадри знято приблизно з 3,5 кілометрів від вогнища.

Передбачається, що спалахнула пожежа або залізничних цистерн на шляхах, або ємності трохи північніше. За свідченнями місцевих жителів, осередків займання на заводі кілька.

Пожежа на заводі в Стерлітамаку
Пожежа на заводі в Стерлітамаку / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Пізніше глава Башкортостану підтвердив, що вибух на Стерлітамакському нафтохімічному заводі стався через атаку дронів.

"Промисловий комплекс Стерлітамака зазнав терористичної атаки двома БПЛА. Силами Міністерства оборони та служби безпеки підприємств обидва безпілотники збито. Уламки впали в промзоні в районі допоміжного цеху. Загиблих і постраждалих немає, підприємство працює в штатному режимі", - написав Радій Хабіров.

"Стерлітамацький нафтохімічний завод" спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу та авіаційного бензину. Підприємство входить до російського хімічного холдингу "Росхим".

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Нічна атака дронів на Нижегородську область

У ніч на 4 листопада жителі Кстово Нижегородської області також повідомляли про вибухи. На відео потрапила яскрава заграва над містом. Також на кадрах очевидців зафіксовано пожежу, що виникла після атаки, пише Astra.

Згідно з аналізом Astra, загоряння сталося в південно-східній частині промзони, де розташовані одразу два нафтопідприємства - "СІБУР-Кстово" і "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". Вони розташовані в безпосередній близькості одне від одного.

Пожежа в Нижегородській області
Пожежа в Нижегородській області / t.me/astrapress

Нафтохімічний завод "СИБУР-Кстово" виробляє етилен, пропілен, бензол, а також низку вуглеводневих фракцій, йдеться на сайті підприємства.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - це один із провідних НПЗ РФ. За даними журналістів, НПЗ важливий для забезпечення Московського регіону, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. До Москви бензин із Нижегородського НПЗ доставляли трубопроводом. Встановлена потужність з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань продуктів: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни тощо.

Атака на Волгоградську область

У ніч на 4 листопада російська влада заявила про "масовану атаку" безпілотників на Волгоградську область РФ і загоряння на електропідстанції "Фроловська".

"У ніч із 3 на 4 листопада підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області", - заявив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За його словами, на майданчику електричної підстанції "Фроловська" зафіксували загоряння нібито "внаслідок падіння уламків БПЛА".

Також вибухи було чути в Липецьку. У місті працювала сирена.

Атаки дронів на РФ - останні новини

Як писав Главред, у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 3 листопада був вражений Саратовський НПЗ і низка об'єктів логістики армії РФ.

У ніч на 29 жовтня в Росії було атаковано нафтобазу ВАТ "НС-Ойл" в Ульяновській області РФ.

У ніч на 19 жовтня в Оренбурзькій і Самарській областях Росії сталася серія атак безпілотників, що спричинила пожежі на стратегічно важливих об'єктах. Зокрема, пошкоджень зазнали газопереробний завод в Оренбурзі та Новокуйбишевський нафтопереробний завод біля Самари.

На початку жовтня в Росії прогриміли потужні вибухи за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені. Таким чином було встановлено новий рекорд дальності польоту. Відомо, що в РФ пошкоджено нафтопереробний завод.

