Невідомі дрони залетіли в РФ: лунали гучні вибухи, палають НПЗ

Відомо, що під ударом були нафтопереробні заводи та підприємство.

Вибухи в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Невідомі дрони атакували регіони Росії

В Ульяновській області була атакована нафтобаза ВАТ "НС-Ойл"

Також дрони атакували підприємство ООО "Ставролен" у Ставропольському краї

В ніч на 29 жовтня Росію атакували невідомі дрони. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Зокрема, за попередніми даними, була атакована нафтобаза ВАТ "НС-Ойл" в Ульяновській області РФ.

Місцеві зазначали, що всього там чули від 5 до 8 вибухів. У мережу вже опублікували відео з наслідками атаки, на них видно полум’я та стовп диму.

Ймовірно, під удар потрапила установка АВТ-200. Відомо, що сам "НС-Ойл" переробляє нафту, виробляє бензинову та дизельну фракції, мазут. Потужність заводу до 600 000 тонн пального на рік.

Також заявляється, що невідомі дрони атакували підприємство ООО "Ставролен" у Ставропольському краї. Це підприємство є великим виробником хімічною продукції, а саме - поліетилену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції.

Крім того, після другої години ночі пабліки почали писати, що було здійснено атаку на Марійський нафтопереробний завод, що розташований у селі Табашино (Республіка Марій Ел).

Також у соцмережах з'явилися кадри, на яких у районі об'єкта зафіксовано яскраві спалахи, схожі на пожежу.

Росію атакували дрони – відео:

Удари по Росії

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман наголосив, що для емоційного тиску на російське суспільство, Україні потрібно бити по великих містах, точніше по військових об’єктах, що в них розташовані.

"Ми зараз знищили майже половину нафтопереробних заводів, але росіянам нічого – щось там десь горить-палає, а розмов про це всередині РФ майже немає. А от якби впало Останкіно або прилетіло б по якійсь вулиці в Москві, росіяни би про це багато говорили, а головне – почали ставити запитання Путіну", - вважає він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 жовтня країну-агресор Росію, зокрема Москву, атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало над столицею 34 нібито збитих або перехоплених дрони.

26 жовтня військові аеродроми країни-агресора Росії опинились під атакою. Звуки вибухів лунали у Московській області.

Крім того, 22 жовтня в місті Копейськ Челябінської області Росії прогриміли вибухи. На заводі "Пластмас", який виробляє боєприпаси та вибухові речовини, почалася сильна пожежа.

