В хід підуть 'Фламінго': Зеленський розкрив стратегію далекобійних ударів України

Нові удари українською зброєю можуть показати неабияку ефективність.

Зеленський розповів, як Україна хоче застосовувати власну зброю проти Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/V_Zelenskiy_official

Україна планує серйозне масштабування застосування ракет "Фламінго"

Україна робить акцент на використанні вітчизняного озброєння для ударів по РФ

У Росії намагаються боротися з наслідками ударів

Україна дедалі ефективніше наносить удари по важливих об'єктах на території країни-агресорки Росії. Значний відсоток успіху належить зброї власного виробництва, за допомогою якої українські військові створюють все більше проблем для ворога в Росії.

На цьому держава не зупиняється і, наприклад, вже мала бойове застосування нових ракет "Фламінго". Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, наскільки воно було успішним та які плани в України на майбутні удари по РФ. Главред зібрав основні заяви.

Україна планує серйозне масштабування застосування ракет "Фламінго"

Як повідомляє "Суспільне" український президент підтвердив, що українська ракета "Фламінго" мала бойове застосування і воно було успішним. Дієвий результат вона показала разом із системою "Рута".

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Тому в Україні планують застосовувати цю зброю більш масштабно, при чому - вже цього року. Робота над переходом від поодиноких випадків використання систем до більш масових вже триває.

"Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося", – сказав президент.

Вітчизняні ракети можуть показати себе ефективно

Президент напередодні повідомив, що державне замовлення на виробництво вітчизняних ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця 2025 року. Він стверджує, що це вкрай важливо, адже перші застосування ракет довели свою ефективність, і навіть називає їх "сильними історіями".

"Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", – додав він.

Україна робить акцент на використанні вітчизняного озброєння для ударів по РФ

Володимир Зеленський зазначив, що зброя власного виробництва, як от ракети, чи дрони, дуже часто використовується для дальніх уражень об'єктів противника.

Україна, фактично, на 90-95% використовує вітчизняну зброю для ударів, спрямованих на послаблення нафтопереробного потенціалу РФ, який вже уражений на понад 20%.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Росіяни навіть почали відчувати певні негативні наслідки у вигляді дефіциту та черг за пальним на території Росії та тимчасово окупованих територій України.

"Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% нафтопереробки, десь 22-27% свого палива, і тому були черги. Там є проблема", – наголосив він.

В України є лише два види іноземних засобів ураження для ударів по Росії

Окрім власної зброї Україна, за словами Зеленського, використовує для атак на російські об'єкти європейські засоби ураження. Але їх, в порівнянні, дуже мало. Мова йде лише про ракети Storm Shadow та SCALP.

"З далекобійної зброї Європи ми застосовуємо тільки Storm Shadow у нормальній кількості та меншої кількості SCALP. Більше ніякої зброї Європи ми не застосовуємо, у нас просто її немає", - повідомив президент.

Storm Shadow/SCALP / Інфографіка: Главред

У Росії намагаються боротися з наслідками ударів

Окремо глава держави пояснив, як в Росії намагаються компенсувати втрати, внаслідок ударів по стратегічно важливих підприємствах та заводах. Країна-агресорка перерозподіляє обсяги виробництва на інші заводи.

Але Україна про це знає і планує у відповідь продовжувати атаки, адже саме галузь нафтопереробки напряму фінансує агресію РФ. Тому її послаблення є пріоритетним для України.

"Це їхні гроші на війну - від нафтопереробки, тому ми щодо цього і працюємо", - підсумував Зеленський.

