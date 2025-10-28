Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В хід підуть "Фламінго": Зеленський розкрив стратегію далекобійних ударів України

Анна Косик
28 жовтня 2025, 12:25
154
Нові удари українською зброєю можуть показати неабияку ефективність.
зеленский, запуск ракети фламинго
Зеленський розповів, як Україна хоче застосовувати власну зброю проти Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/V_Zelenskiy_official

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна планує серйозне масштабування застосування ракет "Фламінго"
  • Україна робить акцент на використанні вітчизняного озброєння для ударів по РФ
  • У Росії намагаються боротися з наслідками ударів

Україна дедалі ефективніше наносить удари по важливих об'єктах на території країни-агресорки Росії. Значний відсоток успіху належить зброї власного виробництва, за допомогою якої українські військові створюють все більше проблем для ворога в Росії.

На цьому держава не зупиняється і, наприклад, вже мала бойове застосування нових ракет "Фламінго". Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, наскільки воно було успішним та які плани в України на майбутні удари по РФ. Главред зібрав основні заяви.

відео дня

Україна планує серйозне масштабування застосування ракет "Фламінго"

Як повідомляє "Суспільне" український президент підтвердив, що українська ракета "Фламінго" мала бойове застосування і воно було успішним. Дієвий результат вона показала разом із системою "Рута".

В хід підуть 'Фламінго': Зеленський розкрив стратегію далекобійних ударів України
Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Тому в Україні планують застосовувати цю зброю більш масштабно, при чому - вже цього року. Робота над переходом від поодиноких випадків використання систем до більш масових вже триває.

"Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося", – сказав президент.

Вітчизняні ракети можуть показати себе ефективно

Президент напередодні повідомив, що державне замовлення на виробництво вітчизняних ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця 2025 року. Він стверджує, що це вкрай важливо, адже перші застосування ракет довели свою ефективність, і навіть називає їх "сильними історіями".

"Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", – додав він.

Україна робить акцент на використанні вітчизняного озброєння для ударів по РФ

Володимир Зеленський зазначив, що зброя власного виробництва, як от ракети, чи дрони, дуже часто використовується для дальніх уражень об'єктів противника.

Україна, фактично, на 90-95% використовує вітчизняну зброю для ударів, спрямованих на послаблення нафтопереробного потенціалу РФ, який вже уражений на понад 20%.

В хід підуть 'Фламінго': Зеленський розкрив стратегію далекобійних ударів України
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Росіяни навіть почали відчувати певні негативні наслідки у вигляді дефіциту та черг за пальним на території Росії та тимчасово окупованих територій України.

"Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% нафтопереробки, десь 22-27% свого палива, і тому були черги. Там є проблема", – наголосив він.

В України є лише два види іноземних засобів ураження для ударів по Росії

Окрім власної зброї Україна, за словами Зеленського, використовує для атак на російські об'єкти європейські засоби ураження. Але їх, в порівнянні, дуже мало. Мова йде лише про ракети Storm Shadow та SCALP.

"З далекобійної зброї Європи ми застосовуємо тільки Storm Shadow у нормальній кількості та меншої кількості SCALP. Більше ніякої зброї Європи ми не застосовуємо, у нас просто її немає", - повідомив президент.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP / Інфографіка: Главред

У Росії намагаються боротися з наслідками ударів

Окремо глава держави пояснив, як в Росії намагаються компенсувати втрати, внаслідок ударів по стратегічно важливих підприємствах та заводах. Країна-агресорка перерозподіляє обсяги виробництва на інші заводи.

Але Україна про це знає і планує у відповідь продовжувати атаки, адже саме галузь нафтопереробки напряму фінансує агресію РФ. Тому її послаблення є пріоритетним для України.

"Це їхні гроші на війну - від нафтопереробки, тому ми щодо цього і працюємо", - підсумував Зеленський.

Більше новин:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Зеленський НПЗ Ракети Storm Shadow Удари вглиб РФ ракета Фламінго
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В хід підуть "Фламінго": Зеленський розкрив стратегію далекобійних ударів України

В хід підуть "Фламінго": Зеленський розкрив стратегію далекобійних ударів України

12:25Війна
Київ незабаром може стати "тиловим фронтом": Сергій Флеш - про ризик ударів FPV

Київ незабаром може стати "тиловим фронтом": Сергій Флеш - про ризик ударів FPV

12:00Інтерв'ю
Пішов у СЗЧ - позбувся майна: у Раді хочуть посилити покарання за самоволку

Пішов у СЗЧ - позбувся майна: у Раді хочуть посилити покарання за самоволку

11:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

Останні новини

13:16

Обирають роботу замість кохання: найбільші трудоголіки серед знаків зодіаку

13:10

Дмитро Комаров наважився на серйозний вчинок - що він зробив

12:58

Турецькі кол-центри атакують Україну: міжнародний скандал та загрози для учасників схеми - ЗМІ

12:53

Погода буде контрастною: Україну накриють дощі, а потім потеплішає

12:51

"Красива пара": Ксенія Мішина показала своє перше кохання

Чи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українцівЧи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українців
12:29

Собаки з Чорнобиля здивували волонтерів: що незвичного в їхньому зовнішньому вигляді (фото)

12:25

В хід підуть "Фламінго": Зеленський розкрив стратегію далекобійних ударів України

12:14

"У звичайному орендованому житлі": у якій країні живе Софія Ротару

12:08

"Тримаймо разом українську хвилю!": Михайло Поплавський про українську мову та генетичний код нації актуально

Реклама
12:00

Київ незабаром може стати "тиловим фронтом": Сергій Флеш - про ризик ударів FPV

11:55

Телеканал 2+2 розпочав зйомки нового детективно-комедійного серіалу "Таксист"

11:50

"Потрібно застосовувати все": Зеленський розповів, чому Шахеди стали смертоноснішими, ніж балістика

11:31

"Дві аварії сталося": Кіркоров зробив несподіване зізнання

11:17

Пішов у СЗЧ - позбувся майна: у Раді хочуть посилити покарання за самоволку

10:40

"Конкурентку не пустити": Таїсія Повалій "взялась" за відому українську співачку

10:31

"Путін буде робити все": Зеленський прокоментував ідею зустрічі з диктатором

10:28

Китайський гороскоп на завтра 29 жовтня: Драконам - втрати, Собакам - плітки

10:28

Повний розклад трансляцій 1/8 фіналу Кубка України: де дивитися матчі

10:26

"Є головною ціллю росіян": Зеленський розповів, яка бойова ситуація склалася в Покровську

10:21

Контрацепція та інтимне здоров'я для жінок: як підібрати оптимальний метод новини компанії

Реклама
10:03

В оселях стане тепло: в Україні офіційно стартує опалювальний сезон

10:00

Пугачова і Галкін обрали нову країну - куди вони переїжджають

09:49

Росіяни вдарили по Чернігівщині: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та базу відпочинкуФото

09:34

Чому 29 жовтня не можна з сумом дивитися в дзеркало: яке церковне свято

09:31

Ольга Сумська підтримала українців у критиці Наталії Сумської - деталі

09:20

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 жовтня (оновлюється)

09:18

В Японії знайшли заміну сонячним панелям: обскакали США і Китай

09:12

В Україні з 2026 року змінюють умови виходу на пенсію: що потрібно знати

09:09

В Україні стався землетрус: де саме трясло

09:00

Буде біда: Жданов – про наслідки удару по Бєлгородській дамбі для російських військ і помсту Путіна

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

"Посилити тиск на Путіна": Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму

08:10

Путін віддав наказ: армія РФ поспіхом пішла у наступ на ключове місто

08:10

Як бобри стали наполегливо прогризати греблю Білгородського водосховищаПогляд

07:24

Прорив дамби в Бєлгородській області: експерт сказав, чи є загроза Україні

06:38

Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс із Чехією та Словаччиною - ЗМІ

06:10

Шантаж не спрацював: Кремль почав істерично волати напередодні зустрічі Трампа і СіПогляд

05:46

Гороскоп на завтра 29 жовтня: Левам - приємна несподіванка, Стрільцям - подорож

05:15

Онук Алли Пугачової відкинув стосунки з росіянками - що сталося

04:30

Щаститиме увесь день: яких знаків зодіаку чекає заслужена винагорода

Реклама
04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках двох цуценят за 51 секунду

02:55

Кінець жовтня буде складним для трьох знаків зодіаку: про що попереджають астрологи

01:58

Напруження на фронті зростає: у Генштабі розповіли, які напрямки під загрозою

01:30

Ведучий Женя Фешак залишився один - що трапилося

00:51

Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминатиВідео

00:24

"Чудові люди": Трамп назвав найкращих кандидатів у президенти США у 2028 році

27 жовтня, понеділок
23:50

Зірка Кварталу 95 висловився про вагітність дружини: "Була історія"

23:47

Деякі українці отримають "спеціальні" зарплати: кого зачеплять зміни

23:22

10 снів, що віщують багатство й удачу

23:14

Санкції в дії: російський "Лукойл" розпродає активи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти