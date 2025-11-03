Сильний удар по тилу ворога: ЗСУ вразили НПЗ і логістичні об'єкти окупантів

Генштаб підтвердив, що Сили оборони атакували Саратовський нафтопереробний завод.

Саратовський НПЗ був вражений дронами ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Генштаб ЗСУ підтвердив нічні удари по РФ

Зафіксовано влучання і пожежу в районі установок ЕЛОУ АВТ-6 на НПЗ у Саратові

Уражено логістичні об'єкти окупантів у Луганській області

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 3 листопада було уражено Саратовський НПЗ і низку об'єктів логістки армії РФ.

Як повідомили у пресслужбі, підрозділи Сил оборони України вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області. Зафіксовано влучання в об'єкт і пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

У Генштабі додали, що Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки склав 4,8 млн тонн. Підприємство залучено до забезпечення потреб збройних сил Росії.

Також завдано вогневого ураження по логістичних об'єктах окупантів на території тимчасово окупованої Луганщини.

Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад паливно-мастильних матеріалів у Довжанську.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів військово-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її спроможності продовжувати агресію", - йдеться в повідомленні.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Удари по Саратовському НПЗ - останні новини

Саратовський НПЗ неодноразово був під прицілом. Як писав Главред, у ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.

У ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе також здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований за 450 км від українського кордону.

Цей НПЗ був під ударом ССО і 16 вересня.

10 серпня Саратовський нафтопереробний завод, що входить до структури ПАТ "Роснефть", тимчасово зупинив прийом сирої нафти. Причиною стала атака безпілотників, яка пошкодила роботу підприємства.

Інші новини:

