Рютте вступив на посаду генсека НАТО і зробив гучну заяву щодо України

Марк Рютте офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, змінивши на ній Єнса Столтенберга.

https://glavred.net/world/ryutte-vstupil-v-dolzhnost-genseka-nato-i-sdelal-gromkoe-zayavlenie-naschet-ukrainy-10601477.html Посилання скопійоване

Марк Рютте зробив заяву про підтримку України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, змінивши на ній Єнса Столтенберга. Церемонія відбулася в Брюсселі, у штаб-квартирі альянсу у вівторок, 1 жовтня.

Як пише Bloomberg, Рютте вміє справлятися зі складними ситуаціями і володіє необхідними для цього зв'язками.

Водночас його знають як людину, яка може продуктивно спілкуватися з Дональдом Трампом, що особливо стане в пригоді, якщо той знову буде обраний президентом США. Повідомляється, що саме Рютте переконав у 2018 році Трампа в тому, що через його заяву про можливий вихід Сполучених Штатів з альянсу європейські союзники збираються підвищити витрати на оборону.

відео дня

Що відомо про вступ Рютте на нову посаду

Про те, що Рютте стане новим генсеком НАТО, стало відомо наприкінці червня. Його кандидатуру підтримали всі 32 країни, що входять до альянсу. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спочатку відмовлявся погодити кандидатуру Рютте.

У підсумку прем'єр Нідерландів пообіцяв, що Угорщина зможе відмовитися від участі в діяльності НАТО з підтримки України. Іншим претендентом на посаду голови альянсу був президент Румунії Клаус Йоганніс, проте пізніше він зняв свою кандидатуру.

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Заява Рютте про війну в Україні

Як наголосив Марк Рютте у вівторок у штаб-квартирі НАТО, його першим пріоритетом на цій посаді буде Україна.

"Ви вже назвали пріоритети, над якими ви працювали, і ці пріоритети ми просуватимемо вперед до майбутнього - Україну. Ми повинні гарантувати, що Україна переможе, як суверенна, незалежна демократична держава", - сказав він, звертаючись до Єнса Столтенбегра, який йде з посади.

При цьому новий генсек НАТО акцентував увагу на тому, що "Україна перебуває на першому місці зі списку" його пріоритетів.

"Але нам також потрібно зробити більше в плані нашої колективної оборони і стримування, ми повинні більше інвестувати, закрити прогалини в можливостях і спробувати досягти всіх цілей, поставлених НАТО, і по-третє, ми повинні зробити більше, щоб переконатися, що ми дійсно побудували партнерства, які були створені за ці роки, зокрема, на Далекому Сході. Так що я думаю, що всі три однаково важливі", - додав Рютте.

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання про те, чи можливо, чи ні запросити Україну в НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше в розмові з журналістами підтвердив, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Як повідомлялося раніше, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред