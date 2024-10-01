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Рютте вступив на посаду генсека НАТО і зробив гучну заяву щодо України

Олексій Тесля
1 жовтня 2024, 12:00
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Марк Рютте офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, змінивши на ній Єнса Столтенберга.
Рютте, Україна, НАТО
Марк Рютте зробив заяву про підтримку України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, змінивши на ній Єнса Столтенберга. Церемонія відбулася в Брюсселі, у штаб-квартирі альянсу у вівторок, 1 жовтня.

Як пише Bloomberg, Рютте вміє справлятися зі складними ситуаціями і володіє необхідними для цього зв'язками.

Водночас його знають як людину, яка може продуктивно спілкуватися з Дональдом Трампом, що особливо стане в пригоді, якщо той знову буде обраний президентом США. Повідомляється, що саме Рютте переконав у 2018 році Трампа в тому, що через його заяву про можливий вихід Сполучених Штатів з альянсу європейські союзники збираються підвищити витрати на оборону.

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Що відомо про вступ Рютте на нову посаду

Про те, що Рютте стане новим генсеком НАТО, стало відомо наприкінці червня. Його кандидатуру підтримали всі 32 країни, що входять до альянсу. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спочатку відмовлявся погодити кандидатуру Рютте.

У підсумку прем'єр Нідерландів пообіцяв, що Угорщина зможе відмовитися від участі в діяльності НАТО з підтримки України. Іншим претендентом на посаду голови альянсу був президент Румунії Клаус Йоганніс, проте пізніше він зняв свою кандидатуру.

Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року.

Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Заява Рютте про війну в Україні

Як наголосив Марк Рютте у вівторок у штаб-квартирі НАТО, його першим пріоритетом на цій посаді буде Україна.

"Ви вже назвали пріоритети, над якими ви працювали, і ці пріоритети ми просуватимемо вперед до майбутнього - Україну. Ми повинні гарантувати, що Україна переможе, як суверенна, незалежна демократична держава", - сказав він, звертаючись до Єнса Столтенбегра, який йде з посади.

При цьому новий генсек НАТО акцентував увагу на тому, що "Україна перебуває на першому місці зі списку" його пріоритетів.

"Але нам також потрібно зробити більше в плані нашої колективної оборони і стримування, ми повинні більше інвестувати, закрити прогалини в можливостях і спробувати досягти всіх цілей, поставлених НАТО, і по-третє, ми повинні зробити більше, щоб переконатися, що ми дійсно побудували партнерства, які були створені за ці роки, зокрема, на Далекому Сході. Так що я думаю, що всі три однаково важливі", - додав Рютте.

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання про те, чи можливо, чи ні запросити Україну в НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше в розмові з журналістами підтвердив, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Як повідомлялося раніше, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

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НАТО Марк Рютте війна Росії та України
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