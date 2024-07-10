Який сигнал НАТО відправить Україні: ЗМІ розкрили текст підсумкової декларації

У тексті декларації, погодженої усіма членами країн НАТО на саміті у Вашингтоні, 10 липня, ітиметься про "незворотність" вступу України в Альянс, пише Reuters.
Ідеться про підтримку України "на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО".
Україні надішлють запрошення, "коли союзники погодяться, й умови будуть виконані".
Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з журналістами сьогодні, 10 липня, підтвердив, що всередині організації на зараз немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".
Вступ України до НАТО - перспективи членства
Відомо, що основна увага на саміті НАТО, який проходить цими днями у Вашингтоні, буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.
Саміту НАТО передував саміт Миру у Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.
Водночас, і про це неодноразово писали ЗМІ, Сполучені Штати дуже скептичні щодо майбутнього України в Альянсі (принаймні до завершення війни).
Понад те, нещодавно президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необовʼязково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати натоїзацію України".
Що відомо про НАТО?
НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.
Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.
7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.
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