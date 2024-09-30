Членство України з окупованими територіями: у НАТО зробили важливу заяву

Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися або працювати для України, впевнений Єнс Столтенберг.

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Єнс Столтенберг оцінив перспективи вступу України до НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання про те, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися або працювати для України, і ми все це усвідомлюємо. Звичайно, якщо ми говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом - це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, тоді ми даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Але мій головний меседж полягає в тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого і справедливого миру для України", - пояснив він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Тож знову ж таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнуто певної угоди, що на цьому це припиниться. І, знову ж таки, Україна сама вирішуватиме, що прийнятно. Звичайно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", - уточнив генсек НАТО, відповідаючи на запитання, чи можливе і для України, як це було у випадку з Німеччиною, набути членство частиною країни.

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Водночас він стверджує, що тільки українцям вирішувати, які умови для переговорів, і які умови для прийнятного рішення, водночас він наголосив, що в разі, якщо сторони досягнуть домовленостей "за новим порядком, то, звісно, треба зробити так, щоб війна на цьому справді припинилася".

Генсек НАТО, який залишає посаду, нагадав, що РФ почала війну проти України 2014 року, окупувавши Крим і почавши бойові дії на Донбасі, а після цього неодноразово порушувала "мінські угоди".

"Тож цього разу ми не можемо мати "Мінськ-3", новий порядок, який Росія не поважає, а лише дає їй деяку паузу для перегрупування і відновлення нових атак. Отже, цього разу нам потрібно переконатися, що якщо ми з чимось погоджуємося, це має бути кінець, це має припинитися. Тому нам потрібно озброїти українські сили, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію", - переконаний він.

Столтенберг додав, що необхідно надати надійні гарантії безпеки: "Звичайно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону, стаття 5. Тому я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна справді на цьому припиниться".

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з журналістами підтвердив, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Нагадаємо, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необов'язково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати натоїзацію України".

/ Инфографика: Главред

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