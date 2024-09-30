УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Членство України з окупованими територіями: у НАТО зробили важливу заяву

Олексій Тесля
30 вересня 2024, 20:25
268
Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися або працювати для України, впевнений Єнс Столтенберг.
НАТО, Зеленський, Столтенберг
Єнс Столтенберг оцінив перспективи вступу України до НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання про те, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися або працювати для України, і ми все це усвідомлюємо. Звичайно, якщо ми говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом - це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, тоді ми даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Але мій головний меседж полягає в тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого і справедливого миру для України", - пояснив він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Тож знову ж таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнуто певної угоди, що на цьому це припиниться. І, знову ж таки, Україна сама вирішуватиме, що прийнятно. Звичайно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", - уточнив генсек НАТО, відповідаючи на запитання, чи можливе і для України, як це було у випадку з Німеччиною, набути членство частиною країни.

відео дня

Водночас він стверджує, що тільки українцям вирішувати, які умови для переговорів, і які умови для прийнятного рішення, водночас він наголосив, що в разі, якщо сторони досягнуть домовленостей "за новим порядком, то, звісно, треба зробити так, щоб війна на цьому справді припинилася".

Генсек НАТО, який залишає посаду, нагадав, що РФ почала війну проти України 2014 року, окупувавши Крим і почавши бойові дії на Донбасі, а після цього неодноразово порушувала "мінські угоди".

"Тож цього разу ми не можемо мати "Мінськ-3", новий порядок, який Росія не поважає, а лише дає їй деяку паузу для перегрупування і відновлення нових атак. Отже, цього разу нам потрібно переконатися, що якщо ми з чимось погоджуємося, це має бути кінець, це має припинитися. Тому нам потрібно озброїти українські сили, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію", - переконаний він.

Столтенберг додав, що необхідно надати надійні гарантії безпеки: "Звичайно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону, стаття 5. Тому я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна справді на цьому припиниться".

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з журналістами підтвердив, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Нагадаємо, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необов'язково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати натоїзацію України".

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ готує масований ракетний удар: Коваленко розкрив дату, яку чекають окупанти

РФ готує масований ракетний удар: Коваленко розкрив дату, яку чекають окупанти

20:59 Україна
Членство України з окупованими територіями: у НАТО зробили важливу заяву

Членство України з окупованими територіями: у НАТО зробили важливу заяву

20:25 Україна
Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву

Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву

20:15 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

До уваги водіїв: що означає дорожній знак крапка в трикутнику 53172

До уваги водіїв: що означає дорожній знак крапка в трикутнику

Гороскоп на завтра 1 жовтня: Левам - великий прибуток, Козерогам - чудові новини 23192

Гороскоп на завтра 1 жовтня: Левам - великий прибуток, Козерогам - чудові новини

Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи: в які регіони увірветься негода 16441

Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи: в які регіони увірветься негода

Армія РФ набирає темп, далі - великі міста: майор ЗСУ закликав українців прокинутися 13931

Армія РФ набирає темп, далі - великі міста: майор ЗСУ закликав українців "прокинутися"

Останні новини

21:07

Чому листя жовтіє восени: розкриваємо секрети природи

20:59

РФ готує масований ракетний удар: Коваленко розкрив дату, яку чекають окупанти

20:25

Членство України з окупованими територіями: у НАТО зробили важливу заяву

20:21

Kola зізналася, чому не заводить дітей: "Не на часі навіть думати про це"

20:15

Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву

Можливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид ШарпМожливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид Шарп
19:47

Під Запоріжжям РФ підсилює підрозділи: Кирильчук заявив про загрозу наступу росіян

19:38

Сніг і "мінусова" погода: Україну атакує сильнепохоодання

19:20

У ДТП на Волині загинув легендарний "кіборг", повний кавалер ордена "За мужність"

19:20

Kyiv Media Week оголошує повну програму та спікерів форуму новини компанії

Реклама
19:10

Трамп і кульбіти: що не так з його репутацієюПогляд

19:05

Чи можна їсти сире тісто: мало хто знає, яка небезпека чатує на тих, хто так робить

18:51

На двох троє дітей та 12 років різниці: відома українська акторка вийшла заміж

18:42

Скільки українців залишаться за кордоном після війни: прогноз від міграційних аналітиків новини компанії

18:35

В Україну суне друга пилова буря: чим вона небезпечна і коли закінчитьсяВідео

18:33

Удар досяг мети: аналітики розкрили наслідки атаки на арсенал РФ "Котлубань"

18:14

Білорусь брязкає зброєю біля кордонів з Україною: у ЦПД назвали головну мету Мінська

18:12

Трамп несподівано "розсипався" у компліментах на адресу Зеленського

17:38

РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська: скільки кілометрів залишилося до міста - BILD

17:16

Які домашні обов'язки дитини у різному віці: список, який варто знати усім батькамВідео

17:12

Покров Пресвятої Богородиці: дуже суворі прикмети і заборони 1 жовтня

Реклама
17:11

РФ рекордно вдарила по Україні дронами: вересень став "найгарячішим" місяцем

16:59

Чи переживе Україна зиму 2025 : у ДТЕК розкрили короткостроковий план

16:26

Плани невідомі: у WSJ заявили про вторгнення Ізраїлю до Лівану вже найближчими днями

16:15

Російського пропагандиста "затрьохсотив" дрон під час зйомокВідео

16:14

Підрив штабу РФ і "злив" Україні секретних документів: ЗМІ про спецоперації ГУР

16:09

Не знімаючи коліс: як дізнатися, чи треба міняти гальмівні диски - простий спосібВідео

15:48

Орбан з "друзями миру" ініціює "мирний" саміт між Україною та Росією - ЗМІ

15:38

Не зрозуміли, де починаються "червоні лінії": на росТБ зганьбилися, пояснюючи слова Путіна

15:31

Церковне свято 1 жовтня: що заборонено робити на Покрову Пресвятої Богородиці

15:26

Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська зізналася, де перебуває зараз

15:17

Павуків та плодових мушок в будинку не буде: жінка поділилась цікавою хитрістю

15:12

"Знищують усе": ворог максимально б'є по Вовчанську – полковник назвав мету РФ

14:58

РФ "дозволила" удари БпЛА по своїй території попри ядерну доктрину: заява Пєскова

14:57

Треба за 5 секунд викрити зомбі: складна головоломка на уважність

14:40

Путін підписав указ про призов: в армію наказали набрати понад 130 тисяч росіян

14:37

У яких випадках українців не каратимуть за паспорт РФ під окупацією - розʼяснення

14:34

"Підбивають клинці до нього": Дорофєєва поскаржилася на популярність чоловіка

14:23

В Україні вдарить мороз: які області накриє сильне похолодання

14:20

Водіям на замітку: що означає круг зі знаком оклику на панелі авто

14:06

Шикарні гарячі бутерброди нашвидкуруч - їстимуть усіВідео

Реклама
13:58

Білорусь почала раптову перевірку військ та призов резервістів: що відомо

13:52

Масовані обстріли Росією Запоріжжя КАБами: у ЗСУ назвали причину

13:22

Росія може припинити завдавати удари "Шахедами" по Україні: Братчук назвав умову

13:20

Пилова буря атакує Україну: скільки вона триватиме і коли накриє Київ

13:05

Покійний Курт Кобейн уперше став дідусем - 32-річна Френсіс народила первістка

12:58

"Не може сидіти на місці": Злата Огнєвіч розповіла про службу її 69-річного батька в ЗСУ

12:55

Одяг висушиться швидше: жінка поділилась цікавим налаштуванням пральної машини

12:50

Streetwear для будь-якої фігури: підбираємо одяг за типом фігури новини компанії

12:48

Більше шкоди, ніж користі: у Bloomberg назвали ризики перемир'я між Києвом та Москвою

12:33

ЄС готує новий вид санкцій проти Росії: що передбачається - ЗМІ

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти