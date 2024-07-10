У НАТО не бачать підготовки Росії до війни з країнами Альянсу: і ось чому

Весь наступальний ресурс Росія витрачає в Україні.

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Росія не піде війною проти НАТО, впевнений Столтенберг / Колаж Главреда, фото УНІАН

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не володіє інформацією про підготовку Росією до ведення бойових дій проти членів Альянсу, цитує Європейська правда на саміті НАТО у Вашингтоні у середу, 10 липня.

За його словами, зараз у Росії немає можливостей для розгортання таких ресурсів, поки Кремль веде загарбницьку війну проти України.

"Ми не бачимо прямо зараз військової небезпеки для жодного з союзників, оскільки Росія зараз повністю зайнята війною проти України", — сказав генсек.

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Понад те, російська армія знизила свої можливості для нового нападу.

"Вони перемістили значну частину військ, які були розміщені уздовж фінського кордону, до України. Отже, ми не бачимо військової загрози, але ми бачимо гібридні, кібератаки, саботаж та інші дії проти союзників", — висловився Столтенберг.

Саміт НАТО у Вашингтоні - головне

9-11 липня у Вашингтоні проходить саміт НАТО. Питання стримування агресії Росії і підтримки України є одними із головних на ювілейному зібранні, яке Альянс проводить у 75-й рік від свого створення.

Сполучені Штати обіцяють, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україна отримає так званий "міст" до членства в альянс.

Зокрема, на зустрічі 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії. Також винищувачі F-16 зобовʼязалась передати Норвегія.

Водночас президент України Володимир Зеленський в ході проведення саміту НАТО у Вашингтоні анонсував нові рішення щодо постачання до України літаків F-16. Він нагадав, що Україна вчора, 9 липня, отримала позитивне рішення про передачу ще 5 систем "Patriot", десятків інших систем протиповітряної оборони.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

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