У Франції після пограбування Лувру стався новий інцидент: який скарб зник із музею

Злочинці викрали лише певні монети, не торкнувшись інших експонатів.

У Франції після Лувру пограбували ще один музей

У Франції знову музейне пограбування - цього разу в Лангрі

Викрадено частину історичного монетного скарбу XVIII–XIX ст.

Музей Дідро тимчасово закрито, слідство триває

Поки французьке суспільство не встигло оговтатися від резонансного пограбування Лувру, країну сколихнула нова крадіжка - цього разу в провінційному Лангрі. У ніч на 20 жовтня з музею Maison des Lumières Denis Diderot зникла частина унікального нумізматичного скарбу XVIII–XIX століть.

Про це пише телеканал France Info. Музей, розташований у колишньому Hôtel du Breuil, був зачинений у понеділок. Саме тоді працівники виявили зламані двері та розбиту вітрину, де зберігалися золоті й срібні монети. За словами місцевої влади, злочинці діяли вибірково - забрали лише частину експонатів, залишивши решту недоторканими.

Викрадені монети були частиною скарбу, знайденого у 2011 році під час реконструкції будівлі. Тоді робітники натрапили на понад 1900 монет, датованих 1790–1840 роками. Половину передали місту, іншу - залишили першовідкривачу. Частину колекції оцінили у 90 тисяч євро та виставили в музеї.

Слідчі вважають, що пограбування було ретельно сплановане. Його здійснили на тлі гучного злочину в Луврі, що, ймовірно, відволік увагу правоохоронців. Усі обставини наразі з’ясовуються, а музей тимчасово припинив роботу.

Це вже другий випадок за короткий час, коли французькі музеї стають мішенню для злочинців. Експерти припускають, що на тлі зростання цін на антикваріат та нестабільної безпеки в культурних установах, подібні інциденти можуть повторюватися.

Maison des Lumières Denis Diderot залишатиметься зачиненим до завершення розслідування.

Резонансне пограбування Лувру: що відомо

Нагадаємо, вранці 19 жовтня всесвітньо відомий музей Лувр пограбували. Зловмисники розбили вітрини та викрали щонайменше дев'ять коштовностей Наполеона і його дружини Жозефіни.

Двоє чоловіків, під прикриттям спільника, розбили вітрини та викрали принаймні дев’ять унікальних ювелірних виробів, що належали імператору Наполеону Бонапарту та його дружині Жозефіні Богарне.

Це пограбування вже називають одним із найзухваліших у Європі за останні роки.

