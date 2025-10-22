Ціни різко рвонули вгору: в Україні популярний овоч за тиждень подорожчав на 12%

Аналітики розповіли, чому в Україні подорожчала цибуля та скільки вона коштує.

https://glavred.net/economics/ceny-rezko-rvanuli-vverh-v-ukraine-populyarnyy-ovoshch-za-nedelyu-podorozhal-na-12-10708652.html Посилання скопійоване

Ціни на ріпчасту цибулю рвонули вгору / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чому ціни на цибулю підскочили

Скільки коштує кілограм ріпчастої цибулі в Україні

З початком нового робочого тижня в Україні зафіксували ріст цін на ріпчасту цибулю. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Аналітики пояснюють, що цибуля подорожчала, оскільки частину врожаю досі не зібрали з полів через несприятливі погодні умови, тому овочі поступово псуються.

відео дня

До того ж цибуля вже почала проростати, тому її якість далі тільки погіршуватиметься.

Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продаж в цей час невеликими партіями.

Станом на сьогодні місцеві виробники готові вести реалізацію ріпчастої цибулі по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Попри зростання цін на ріпчасту цибулю, нинішня вартість цього овочу в Україні все ще приблизно на 21% нижча, ніж була у цей самий період торік.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Як зміняться ціни на овочі до кінця 2025 року - прогноз експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що ситуація з овочами цього року однозначно краща, ніж торік.

За його словами, у жовтні ціни на овочі будуть зберігатися ще на низькому рівні, аж до моменту закладання їх на зберігання. Після цього ціни можуть підскочити, оскільки зберігання у сховищах , звісно, передбачає додаткові витрати.

Ціни на продукти - новини за темою

Як писав Главред, з приходом холодів картопля в Україні може подорожчати. Проте істотного подорожчання овоча не варто очікувати.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. За даними аналітиків, вартість овоча піднялася до 70–80 гривень за кілограм.

Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозував можливе підвищення цін на крупи через ворожі удари по енергетиці України.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред