У Держдепі США пояснили, на що може розраховувати Київ на саміті НАТО в липні

Саміт НАТО буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України, який вона розвивала з першого дня, сказав Ентоні Блінкен.

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Ентоні Блінкен пояснив, на що може розраховувати Україна на саміті НАТО в липні / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що основна увага на саміті НАТО, який пройде в липні у Вашингтоні, буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Про це держсекретар сказав на спільній прес-конференції з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

"Саміт буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України, який вона розвивала з першого дня", - сказав керівник американської дипломатії.

За словами Блінкена, впродовж останніх тижнів з боку США та інших союзників було докладено максимальних зусиль, щоб зміцнити підтримку України в протистоянні агресії РФ. Для партнерів вкрай важливо знати, що українські військові забезпечені всім необхідним для зміцнення лінії фронту і зупинки просування російських окупаційних військ.

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Блінкен нагадав про двосторонню безпекову угоду, яку було підписано між Україною та США. Вона стала 17-ю після оголошення президентом Джо Байденом про відповідну ініціативу під час саміту Великої сімки (G7) у 2023 році.

"До саміту НАТО, ми очікуємо, що близько двадцяти, а можливо й більше, країн, підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною. Це є чітким доказом того, що всі наші країни-партнери підтримують Україну в довгостроковій перспективі", - наголосив держсекретар США.

Водночас він додав, що Штати також посилюють санкційний тиск на Росію, щоб змусити її зупинити агресію.

"Якщо Путін вважає, що може пережити Україну або будь-кого з нас, він помиляється. Наша допомога демонструє практичні результати, країна може відбити російську агресію. Однак у майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на ногах в економічному, військовому та демократичному аспектах. Саміт НАТО сприятиме реалізації цих зусиль", - резюмував Блінкен.

Вступ України до НАТО

Україна очікує рішень, які наблизять до НАТО, сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Зеленський і Столтенберг поговорили про підготовку липневого саміту НАТО.

У США розраховують, що на саміті НАТО, який має відбутися 9-11 липня у Вашингтоні, союзники обговорять "дорожню карту" вступу України до Альянсу. Раніше держави вже запевнили Київ у тому, що держава вступить до колективного блоку безпеки Заходу.

Україну можуть не запросити в НАТО в липні 2024-го, вважає помічник генерального секретаря Альянсу з політичних питань і політики безпеки Борис Руге. Натовський чиновник сказав, що Брюссель очікує від Києва реформ у сфері безпеки та політичних перетворень.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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