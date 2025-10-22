Рус
Зеленський назвав умови України для закінчення війни - про що йдеться

Юрій Берендій
22 жовтня 2025, 17:12
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатії, але лише за умови надійних гарантій безпеки та без поступок агресору.
Про що сказав Зеленський:

  • Україна готова до переговорів щодо припинення бойових дій
  • Сили оборони не будуть "відходити" з жодних територій

Україна готова до дипломатичного шляху завершення війни, але вона не буде "дарувати" свої території країні-агресорці Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, відповідаючт на питання про те, на які компроміси готова піти Україна для завершення війни.

Зеленський наголосив, що "Коаліція охочих" має завершити узгодження гарантій безпеки для України. Це, за його словами, є ключовим чинником у завершенні війни, адже недостатньо просто зупинити російську агресію чи самого Путіна, який прагне знищити українську державність.

Президент підкреслив, що необхідно створити умови, які повністю унеможливлять повторення агресії з боку Росії у будь-якому форматі, саме тому Україні потрібні надійні гарантії безпеки.

Він також повідомив, що під час двогодинної розмови з президентом США сторони обговорили конкретні кроки, а Україна, зі свого боку, готова перейти до дипломатичного етапу та підтримує ідею припинення вогню.

"Ми готові до дипломатії, але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою землю, свої території. Безумовно, це не про кілометри. Питання, безумовно, про домівки, про наших людей, про нашу історію, ідентичність. Це наша територіальна цілісність. Тому ми готові до дипломатії, але, як я говорив і президенту США, питання в тому, що ми не бачимо готовність Російської Федерації. І всі ті дипломатичні потуги, які вона демонструє своїми дзвінками або меседжами, для того, щоб відкласти сильні рішення Америки і Європи", - вказав він під час пресконференції, яку траснлював Офіс президента України.

Зеленський наголосив, що необхідні рішучі кроки щодо Росії, зокрема запровадження санкцій, а не відкладення рішень під приводом готовності до дипломатії. Крім того він згадав про передачу або продаж Томагавків Україні.

Він підкреслив, що таким чином відкладаються ключові заходи, які могли б чинити тиск на Росію, і коли Москва дійсно буде готова до переговорів, це стане очевидним.

Як може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, політолог Петро Олещук вважає, що найбільш ймовірним варіантом є заморожування конфлікту вздовж лінії фронту, з одночасною підготовкою сторін до нового етапу бойових дій, який може як відбутися, так і ні. Олещук зазначає, що є невелика ймовірність, що таке заморожування станеться ще цього року

"Тим не менш, заморожування війни і початок довготривалої холодної війни між Росією та Україною, як на мене, найімовірніший сценарій. І ця холодна війна буде доти, доки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії. А це може статися дуже і дуже нескоро", - зазначив він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна придбає у Швеції від 100 до 150 сучасних багатоцільових винищувачів Gripen. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання цих літаків.

У США останнім часом активізувалися обговорення можливості надання Україні ракет Tomahawk. На думку колишнього міністра закордонних справ України та керівника Центру досліджень Росії Володимира Огризка, ці дискусії можуть слугувати "останнім американським попередженням" для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Війна Росії проти України, ймовірно, не завершиться до кінця цього року. За оцінкою військового аналітика, ветерана російсько-української війни, майора ЗСУ у відставці Олексія Гетьмана, бойові дії можуть тривати до літа 2026 року.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Могла обійтися у цілий статок: які штрафи платили козаки за лайку

