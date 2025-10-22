Останній поцілунок: Карла Бруні зворушливо проводила Саркозі сидіти у в'язниці

Експрезидент Франції вирушив відбувати свій тюремний термін.

Карла Бруні проводила Ніколя Саркозі до в'язниці / Колаж Главред, фото скріншот Instagram/dario.maltese

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі поцілувався востаннє з дружиною Карлою Бруні, залишаючи свій будинок.

Як пише Independent, політик відбуватиме п'ятирічний тюремний термін.

Саркозі був засуджений минулого місяця за участь у змові з метою незаконного збору коштів на виборчу кампанію в Лівії.

Саркозі - перший колишній французький лідер, ув'язнений після маршала Філіпа Петена, пособника нацистів, після Другої світової війни.

Перед тим, як потрапити до в'язниці, його бачили, як він виходив з дому, тримаючись за руки з пані Бруні. Його зустрічав натовп прихильників, які скандували його ім'я і співали "Марсельєзу". Невдовзі після цього він опублікував допис у соціальній мережі X, в якому заявив, що став жертвою "помсти і ненависті".

"Я хочу сказати французам з усією своєю непохитною силою, що сьогодні вранці до в'язниці потрапляє не колишній президент Республіки, а невинна людина", - сказав він.

"Я дуже пишаюся ним, пишаюся тим, що він вирушає до в'язниці з високо піднятою головою і абсолютно впевненим у своїй невинності", - заявив його брат, Гійом Саркозі.

Себастьян Ковел, начальник знаменитої паризької в'язниці Ла-Сант, де утримуватиметься Саркозі, заявив, що колишнього президента утримуватимуть в ізоляції.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі багато років разом / Скриншот відео

"Він зможе самостійно виходити на прогулянкове подвір'я двічі на день, матиме доступ до кімнати для занять, коли буде один, і буде один у тюремній камері", - сказав Ковел.

Вирок Саркозі поклав кінець багаторічним судовим баталіям, пов'язаним зі звинуваченнями в тому, що його передвиборча кампанія 2007 року принесла мільйони доларів лівійському лідеру Муаммару Каддафі, якого згодом скинули і вбили під час повстання "арабської весни".

Хоча Саркозі був визнаний винним у змові з найближчими помічниками з метою організації цієї схеми, його виправдали у справі про особисте отримання або використання коштів.

