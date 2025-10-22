Останній поцілунок: Карла Бруні зворушливо проводила Саркозі сидіти у в'язниці

Коротко:
- За що посадили Ніколя Саркозі
- Як прощалася пара
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі поцілувався востаннє з дружиною Карлою Бруні, залишаючи свій будинок.
Як пише Independent, політик відбуватиме п'ятирічний тюремний термін.
Саркозі був засуджений минулого місяця за участь у змові з метою незаконного збору коштів на виборчу кампанію в Лівії.
Саркозі - перший колишній французький лідер, ув'язнений після маршала Філіпа Петена, пособника нацистів, після Другої світової війни.
Перед тим, як потрапити до в'язниці, його бачили, як він виходив з дому, тримаючись за руки з пані Бруні. Його зустрічав натовп прихильників, які скандували його ім'я і співали "Марсельєзу". Невдовзі після цього він опублікував допис у соціальній мережі X, в якому заявив, що став жертвою "помсти і ненависті".
"Я хочу сказати французам з усією своєю непохитною силою, що сьогодні вранці до в'язниці потрапляє не колишній президент Республіки, а невинна людина", - сказав він.
"Я дуже пишаюся ним, пишаюся тим, що він вирушає до в'язниці з високо піднятою головою і абсолютно впевненим у своїй невинності", - заявив його брат, Гійом Саркозі.
Себастьян Ковел, начальник знаменитої паризької в'язниці Ла-Сант, де утримуватиметься Саркозі, заявив, що колишнього президента утримуватимуть в ізоляції.
"Він зможе самостійно виходити на прогулянкове подвір'я двічі на день, матиме доступ до кімнати для занять, коли буде один, і буде один у тюремній камері", - сказав Ковел.
Вирок Саркозі поклав кінець багаторічним судовим баталіям, пов'язаним зі звинуваченнями в тому, що його передвиборча кампанія 2007 року принесла мільйони доларів лівійському лідеру Муаммару Каддафі, якого згодом скинули і вбили під час повстання "арабської весни".
Хоча Саркозі був визнаний винним у змові з найближчими помічниками з метою організації цієї схеми, його виправдали у справі про особисте отримання або використання коштів.
