В РФ заявили про захоплення ще одного села на Донеччині: в ЗСУ відповіли

В ЗСУ наголосили, що Сили оборони України повністю контролюють територію населеного пункту Яснобродівка і спростували заяви РФ про його захоплення.

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в ЗСУ спростували захоплення Яснобродівки / Колаж Главред, фото: ОК "Захід", deeptatemap

Російське Міноборони вчора, 9 липня, у своєму вечірньому зведенні повідомило про нібито окупацію населеного пункту Яснобродівка Покровського району Донецької області. Однак, в ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами селища. Про це в коментарі "Суспільне Донбас" повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Взяття під контроль Яснобродівки — чергова брехня від міністерства вбивств країни агресора", — заявив Волошин.

За його словами, населений пункт Яснобродівка перебуває під повним контролем Сил оборони України

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Волошин підкреслив, що станом на ранок, ворог не мав жодних територіальних успіхів, і російська армія не присутня в цьому населеному пункті. Волошин додав, що українські військові контролюють ситуацію в цьому напрямку і поблизу зазначеного села.

За даними ОСУВ "Хортиця", минулої доби на цьому напрямку Сили оборони відбили 43 спроби наступу та штурму в районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Карлівка та Яснобродівка Донецької області.

Волошин зазначив, що ворог продовжує чинити тиск, зокрема із застосуванням авіації, на Сили оборони на цьому напрямку, де щоденно тривають активні бойові дії. Зіткнення з противником відбуваються на підступах до цього населеного пункту.

"Російська армія намагається захопити все нові і нові території і населені пункти, шукає слабкі місця в українській обороні, кидає на штурми українських міст і населених пунктів як нещодавно мобілізованих, так колишніх в’язнів", — резюмував він.

Хто такий Назар Волошин? Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

Наступ РФ на Сході - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російське командування втратило майже 91% свого наступального потенціалу на Харківському напрямку. З 10 350 окупантів, які брали участь у штурмах проти ЗСУ, 2939 загинули, а 6509 отримали поранення, повідомив заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук. Ці втрати були понесені ворогом за останні два місяці з початку наступу, ще 45 окупантів здалися в полон.

Офіційні особи США заявили про покращення ситуації в Україні після ухвалення Конгресом великого пакета допомоги на 61 мільярд доларів, який був затриманий на кілька місяців, як повідомляє Washington Post. Хоча лінія фронту залишається майже незмінною більше року, вони відзначають, що Москва, ймовірно, зіткнеться з наростаючими труднощами у збереженні своїх переваг на полі бою.

Війська Росії намагаються закріпитися в Новоселівці Першій та взяти під повний контроль Євгенівку на Покровському напрямку, повідомляє DeepState.

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