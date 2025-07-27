Що буде з цінами на хліб восени: експерт сказав, до чого готуватися українцям

Ви дізнаєтеся:
- Чи подорожчає хліб в Україні
- Яка ситуація з урожаєм у 2025 році
У 2025 році урожай порівняно з 2024 буде кращим. На тлі цього, ціни на хліб суттєво не зміняться. Про це в інтервʼю Главреду сказав економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Він поділився прогнозами Української зернової асоціації, у яких йдеться, що врожай зерна буде на 10% кращим, аніж минулорічний.
Пендзин пояснив, що хлібозаводи відповідально ставляться до своєї справи. Вони виготовляють не лише хліб, а й багато іншої випічки — наприклад, тістечка, торти, продукцію преміум-класу.
Що стосується цін, то хліб зазвичай дорожчає не більше ніж на 1,5–2% на місяць. Навіть у важкому 2024 році, коли був поганий урожай, хліб подорожчав на 22%. Водночас тістечка і торти подорожчали набагато більше.
"Отже, ціни на хліб в Україні восени-взимку будуть більш-менш прогнозованими, в межах очікувань. І жодних несподіванок по хлібу в нас не буде", - сказав Пендзин.
Він заспокоїв, вартість хліба не зросте на 22%.
Ціни на продукти - новини за темою
Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, як можуть змінитися ціни на свинину і м'ясо птиці в Україні. Він зазначив, що ціна на м'ясо, перш за все, буде прив'язуватися до платоспроможності та попиту населення. А вже далі буде розглядатися фактор вартості кормів і рентабельності.
Також в Україні почали зростати відпускні ціни на огірки. Підвищення вартості овоча пов’язана з тимчасовим скороченням пропозиції продукції на тлі активного попиту.
Крім цього, з серпня в Україні очікується невелике підвищення цін на соняшникову олію. Головною причиною є зростання попиту населення у сезон консервацій.
Читайте також:
- Різкий стрибок цін на оренду квартир: у яких областях житло помітно подорожчало
- "4500 - це великі гроші": українці скаржаться на "знущання" ПриватБанку
- Аж 20% світових запасів: де в Україні знайдено найбільші поклади титанових руд
Про персону: Олег Пендзин
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред