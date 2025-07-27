Як зміниться вартість м’яса в Україні: економіст озвучив неочікуваний прогноз

Економіст зауважив, що чим бідніше населення, тим менше м'яса воно купує.

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Ціни на м’ясо / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Ціна на м'ясо в Україні не така вже й висока

На вартість серйозно впливає не тільки пропозиція, але і попит

Наразі можна побачити менший попит на м'ясо

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, як можуть змінитися ціни на свинину і м'ясо птиці в Україні.

За його словами, чим багатшими ми стаємо, тим більше ми вживаємо м'яса і молочних продуктів, чим біднішими – тим більше їмо хліба і картоплі.

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"Тому, коли ми оцінюємо перспективи ціноутворення на ті чи інші позиції нашого споживчого кошика, слід розуміти, що на це серйозно впливає не тільки пропозиція, але і попит. Адже ціна – це співвідношення попиту і пропозиції", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Пендзин зауважив, що ціна на м'ясо в Україні не така вже й висока. Так, ціна на сало за рік зросла всього на 7%, а картопля подорожчала вдвічі.

"Все це пояснюється тим, що люди через брак коштів виявляють менший попит на м'ясо. Так буде і надалі, тенденція збережеться. Адже чим бідніше населення, тим менше м'яса воно купує. А якщо попиту на м'ясо не буде, то немає сенсу і піднімати ціну на нього, тому що його ніхто взагалі не буде купувати", - наголосив економіст.

Він також додав, що ціна на м'ясо, перш за все, буде прив'язуватися до платоспроможності та попиту населення. А вже далі буде розглядатися фактор вартості кормів і рентабельності.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти- останні новини

Як повідомляв Главред, уже з серпня в Україні очікується невелике підвищення цін на соняшникову олію. Основний чинник майбутнього здорожчання - це підвищення попиту в серпні.

Також в Україні почали зростати відпускні ціни на огірки. Підвищення вартості овоча пов’язана з тимчасовим скороченням пропозиції продукції на тлі активного попиту.

Водночас, шостий тиждень поспіль на українському ринку спостерігається зниження оптових цін на лохину з місцевих господарств. Її вже продають по 165-240 гривень за кілограм.

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Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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