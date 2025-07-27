У Сумах частково зникло світло: куди ворог наніс удар

Це не перша атака росіян на Суми за сьогодні.

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У Сумах пролунав потужний вибух / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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У Сумах пролунали вибухи

Ворог атакував критичну інфраструктуру

У неділю, 27 липня, Суми перебували під ворожим ударом. Мешканці чули звуки потужних вибухів. Атаку на місту підтвердив в. о міського голови Сум Артем Кобзар.

Він повідомив, що ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої громади. Унаслідок ворожої атаки дронами частина Сумської громади тимчасово залишилася без електропостачання.

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"Всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Ворог сьогодні не вперше атакує місто Суми. Близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста, повідомляли в ОВА.

Внаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибиті близько 50 вікон.

Шахед / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, у неділю, 27 липня, в Одесі прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.

Днем раніше, 26 липня, росіяни атакували Суми ударними дронами. Один із безпілотників влучив у будівлю Сумської ОВА на площі Незалежності.

Крім цього, аналітики попереджали, що Росія зможе запускати до 2000 безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року.

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Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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