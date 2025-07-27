Окупанти скоїли ще один військовий злочин: наслідки атаки на автобус на Сумщині

Коротко:
- Росіяни атакували автобус дроном поблизу Іволжанського
- Загинули троє жінок, ще до 20 людей отримали поранення
- У салоні перебували 39 пасажирів, більшість — цивільні
У Сумському районі російські військові атакували пасажирський автобус, застосувавши безпілотник. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Інцидент стався близько 16:30 поблизу села Іволжанське Юнаківської громади. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Постраждалих оперативно евакуювали у безпечне місце, їм надається необхідна медична допомога.
"Загинуло троє цивільних, ще близько 20 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості", – повідомили в Сумській обласній прокуратурі.
Загиблі – мешканки Юнаківської громади віком 66, 74 та 78 років. Відомо, що жінки були евакуйовані до Сум, але час від часу поверталися до своїх домівок у прикордонному населеному пункті.
"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", – висловився Олег Григоров.
Усього в автобусі перебували 39 пасажирів. За словами очільника ОВА, цей транспортний засіб неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, однак нинішній рейс став трагічним.
"Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані – зараз її оперують. Усім постраждалим надається необхідна допомога", – зазначив Григоров.
У Сумській обласній прокуратурі відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.
Наразі триває уточнення всіх обставин події та кількості постраждалих.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у неділю, 27 липня, в Одесі прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.
Днем раніше, 26 липня, росіяни атакували Суми ударними дронами. Один із безпілотників влучив у будівлю Сумської ОВА на площі Незалежності.
Крім цього, у неділю, 27 липня, Суми перебували під ворожим ударом. Мешканці чули звуки потужних вибухів. Атаку на місту підтвердив в. о міського голови Сум Артем Кобзар.
Читайте також:
- "Там зараз вирішується доля": у ЗСУ назвали головну мету літньої кампанії РФ
- У ворога там величезні резерви: РФ рухається до важливого міста з нового напрямку
- ЗСУ вибили окупантів і просунулися на Запоріжжі: деталі ідеальної операції
Про персону: Олег Григоров
Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред