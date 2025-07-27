Окупанти скоїли ще один військовий злочин: наслідки атаки на автобус на Сумщині

Безпілотник атакував автобус, який раніше вже потрапляв під обстріли, цього разу жертв уникнути не вдалося.

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У салоні автобуса перебували 39 пасажирів, більшість з них були евакуйованими, які навідували свої домівки / Колаж: Главред, фото: t.me/grigorov_oleg, Сумська обласна прокуратура

Коротко:

Росіяни атакували автобус дроном поблизу Іволжанського

Загинули троє жінок, ще до 20 людей отримали поранення

У салоні перебували 39 пасажирів, більшість — цивільні

У Сумському районі російські військові атакували пасажирський автобус, застосувавши безпілотник. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Інцидент стався близько 16:30 поблизу села Іволжанське Юнаківської громади. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Постраждалих оперативно евакуювали у безпечне місце, їм надається необхідна медична допомога.

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"Загинуло троє цивільних, ще близько 20 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості", – повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Загиблі – мешканки Юнаківської громади віком 66, 74 та 78 років. Відомо, що жінки були евакуйовані до Сум, але час від часу поверталися до своїх домівок у прикордонному населеному пункті.

"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", – висловився Олег Григоров.

Усього в автобусі перебували 39 пасажирів. За словами очільника ОВА, цей транспортний засіб неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, однак нинішній рейс став трагічним.

Сумщина / Інфографіка: Главред

"Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані – зараз її оперують. Усім постраждалим надається необхідна допомога", – зазначив Григоров.

У Сумській обласній прокуратурі відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Наразі триває уточнення всіх обставин події та кількості постраждалих.

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Як писав Главред, у неділю, 27 липня, в Одесі прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.

Днем раніше, 26 липня, росіяни атакували Суми ударними дронами. Один із безпілотників влучив у будівлю Сумської ОВА на площі Незалежності.

Крім цього, у неділю, 27 липня, Суми перебували під ворожим ударом. Мешканці чули звуки потужних вибухів. Атаку на місту підтвердив в. о міського голови Сум Артем Кобзар.

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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