Не є початком мирного процесу: в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ

Зустріч між представниками США та Росії це продовження телефонної розмови між Трампом та диктатором РФ Путіним, наголосили в Держдепі.

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В Держдепі назвали ціль переговорів з РФ в Саудівській Аравії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, The White House

Про що заявили в Держдепі:

Зустріч в Саудівській Аравії не розглядається як початок мирних переговорів

Переговори стануть поворотним моментом у відносинах між Вашингтоном і Москвою

Переговори між представниками Сполучених Штатів та Росії, які відбудуться 18 лютого на території Саудівської Аравії не означають початок мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє BBC з посиланням на речницю Державного департаменту США Таммі Брюс

Зазначається, що зустріч, яка відбудеться в Ер-Ріяді зможе змінити відносини, які склались між США та країною-агресоркою Росією після повномасштабного вторгнення до України.

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"Це продовження тієї початкової розмови між Путіним і президентом Трампом про те, чи можливий цей перший крок", - заявила Таммі Брюс.

Вона висловила думку, що не варто розглядати переговори між США та РФ в Саудівській Аравії як деталізація або початок "просування вперед у якихось переговорах".

Крім того, вона ухилилась від відповіді на питання про те, чи може зустріч у Саудівській Аравії сприяти проведенню саміту за участю Трампа та російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

"Я припускаю, що якщо ви збираєтеся провести зустріч, яка визначить, що ще можливо, то буде щось ще, і я думаю, що всі ці люди мають досвід досягнення цілей", - заявила речниця.

Переговори в саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 лютого в Саудівській Аравії має відбутися зустріч між представниками Росії та США. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль відправив на переговори голову МЗС Сергія Лаврова та радника з національної безпеки Юрія Ушакова.

Росія, яка продовжує окупацію українських територій, на цій зустрічі планує обговорити можливість початку переговорного процесу щодо України, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Тим часом Дональд Трамп і Володимир Путін мають широкий спектр тем для обговорення, оскільки знайомі давно і неодноразово зустрічалися. Однак для України ключовим залишається питання російської агресії та пошуку шляхів її припинення. Про це під час чату на Главреді заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

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