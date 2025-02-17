Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Не є початком мирного процесу: в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ

Юрій Берендій
17 лютого 2025, 22:44
275
Зустріч між представниками США та Росії це продовження телефонної розмови між Трампом та диктатором РФ Путіним, наголосили в Держдепі.
Не є початком мирного процесу: в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ
В Держдепі назвали ціль переговорів з РФ в Саудівській Аравії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, The White House

Про що заявили в Держдепі:

  • Зустріч в Саудівській Аравії не розглядається як початок мирних переговорів
  • Переговори стануть поворотним моментом у відносинах між Вашингтоном і Москвою

Переговори між представниками Сполучених Штатів та Росії, які відбудуться 18 лютого на території Саудівської Аравії не означають початок мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє BBC з посиланням на речницю Державного департаменту США Таммі Брюс

Зазначається, що зустріч, яка відбудеться в Ер-Ріяді зможе змінити відносини, які склались між США та країною-агресоркою Росією після повномасштабного вторгнення до України.

відео дня

"Це продовження тієї початкової розмови між Путіним і президентом Трампом про те, чи можливий цей перший крок", - заявила Таммі Брюс.

Вона висловила думку, що не варто розглядати переговори між США та РФ в Саудівській Аравії як деталізація або початок "просування вперед у якихось переговорах".

Крім того, вона ухилилась від відповіді на питання про те, чи може зустріч у Саудівській Аравії сприяти проведенню саміту за участю Трампа та російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

"Я припускаю, що якщо ви збираєтеся провести зустріч, яка визначить, що ще можливо, то буде щось ще, і я думаю, що всі ці люди мають досвід досягнення цілей", - заявила речниця.

Переговори в саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 лютого в Саудівській Аравії має відбутися зустріч між представниками Росії та США. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль відправив на переговори голову МЗС Сергія Лаврова та радника з національної безпеки Юрія Ушакова.

Росія, яка продовжує окупацію українських територій, на цій зустрічі планує обговорити можливість початку переговорного процесу щодо України, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Тим часом Дональд Трамп і Володимир Путін мають широкий спектр тем для обговорення, оскільки знайомі давно і неодноразово зустрічалися. Однак для України ключовим залишається питання російської агресії та пошуку шляхів її припинення. Про це під час чату на Главреді заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Інші новини:

Що відомо про BBC?

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Саудівська Аравия Дональд Трамп Держдепартамент США
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський приїхав до Туреччини: яка мета візиту і коли зустріч з Ердоганом

Зеленський приїхав до Туреччини: яка мета візиту і коли зустріч з Ердоганом

23:51Політика
Київ під атакою Шахедів: у столиці здійнялася пожежа

Київ під атакою Шахедів: у столиці здійнялася пожежа

23:23Україна
Не є початком мирного процесу: в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ

Не є початком мирного процесу: в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ

22:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Тельцям - маса задоволення, Стрільцям - прибутки

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Тельцям - маса задоволення, Стрільцям - прибутки

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 6 секунд знайти цифру 88

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 6 секунд знайти цифру 88

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Зрадник Стас Костюшкін терміново покинув РФ - що сталося

Зрадник Стас Костюшкін терміново покинув РФ - що сталося

Останні новини

23:51

Зеленський приїхав до Туреччини: яка мета візиту і коли зустріч з Ердоганом

23:23

Київ під атакою Шахедів: у столиці здійнялася пожежа

22:46

У путініста Кіркорова почалися великі проблеми в РФ - що сталося

22:44

Не є початком мирного процесу: в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ

22:44

Зеленський зробив заяву щодо НАТО і згадав про великий провал Трампа і Заходу

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
22:30

Тоня Матвієнко жорстко відповіла на закиди через стосунки з одруженим Мірзояном

22:27

Дружина Дмитра Комарова показала своє нове захоплення на тлі чуток про розлучення

22:23

"Це економічна колонізація України": деталі плану про корисні копалини

22:00

Зеленський в ОАЕ та переговори США з Росією: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:53

Небезпечні наслідки для України та Європи: названо сценарій угоди Трампа і Путіна

21:41

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

21:25

Чому кашляє кіт: як допомогти вихованцеві

20:58

Не угода з Росією: в Раді назвали головну умову для скасування воєнного стануВідео

20:52

Зеленський оголосив про умову України щодо Запорізької АЕС

20:28

За спиною України: стало відомо про що можуть домовлятись Путін і Трамп

20:18

Що носити жінці з пишними грудьми – стильні рішення для справжніх красунь

20:02

Євробачення-2025: в України небезпечне місце в рейтингу потенційних переможців

19:46

У Путіна розкрили головну мету перемовин зі США в Саудівській Аравії

19:38

Регіони накриє 20-градусний мороз: синоптики сказали, де буде найхолодніше

19:10

Переговори зі США: хто вирушив від РФ на "угоду"Погляд

Реклама
19:08

Штурм провалився: ЗСУ розгромили ворожу піхоту на "гарячому" напрямку

19:03

18 лютого будуть введені графіки вимкнення світла: коли діятимуть обмеження

18:56

Ектор Хіменес-Браво розлучився з дівчиною - шеф-кухар у пошуку нового кохання

18:52

Після переговорів в НАТО: Келлог розкрив нові деталі мирної угоди для України

18:48

Лавров вибухнув цинічною заявою щодо територіальних поступок Україні

18:40

Пролунало 20 вибухів: ЗСУ влупили по ключовим оборонним підприємствам РФ

18:35

Експерти радять періодично засипати рис до чайника: для чого це потрібно

18:35

"Відчутна підтримка": у Польщі відкрили навчальний центр Україна-НАТО

18:06

Наказали розстріляти: окупанти вкотре стратили українських полонених

17:47

Переговори і кінець війни: у Туреччині анонсували неприємні рішення для України

17:38

Можуть початися проблеми зі здоров'ям: що не можна робити 18 лютого

17:16

Китай змінює позицію щодо закінчення війни в Україні: стали відомі нові деталі

16:53

"Я божеволію": чоловік розповів, як перемога в лотереї зруйнувала його життя

16:44

Чи вийдуть США з НАТО: ЗМІ дізналися, що США можуть вивести війська з країн Балтії

16:32

Чому не варто викидати листя полуниці: дієтолог ошелешив поясненням

16:27

Початок переговорів США та Росії в Саудівській Аравії: чого чекати Україні

16:18

Чому не варто викидати коробки з-під цукерок: садівник розкрив геніальний секрет

15:59

"Ми не країна сировини": Зеленський зробив заяву про угоду з США про мінерали

15:35

Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

15:32

"Буде в Україні дві доби": Зеленський назвав дату і ціль приїзду Келлога

Реклама
15:23

Донька Костянтина Меладзе вперше показала красунчика-бойфренда

15:15

На ЧАЕС виявили три осередки тління: у МВС зізналися, чи є викид радіаціїФотоВідео

15:07

Експерт назвав умову, завдяки якій Україна зможе повернути кордони 1991 року

15:02

Зеленський відмовився визнавати підсумки переговорів РФ і США в Саудівській Аравії

14:55

Трамп робить акцент на розмові з Путіним, а не з Зеленським: Чалий назвав 2 причиниВідео

14:21

У Трампа пропонують відправити в Україну миротворців із Бразилії та Китаю - ЗМІ

14:17

Після звільнення Піщаного: у ЗСУ розповіли про проблеми ворога на фронті

14:04

Поціловані удачею: 4 знаки зодіаку жінки, яким щастить від народження

13:32

Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: перші результати візитуФотоВідео

13:21

В Україні змінилася вартість овочів і фруктів: нові ціни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти