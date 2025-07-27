Грозовий циклон насувається на Україну: у яких областях буде небезпечна погода

Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 28 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 28 липня

Коли температура повітря підвищиться до +40 градусів

У яких областях будуть грозові дощі, град та шквали

Погода в Україні 28 липня буде штормовою. Регіони будуть під впливом циклону. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях - І рівень небезпечності. Мова йде про західні, Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську області. Там очікуються сильні грозові дощі, град та шквали - 15-20 м/с.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 28 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 28 липня Україну накриє сильний циклон. Він впливатиме на погоду у західних областях. Там очікуються сильні зливи, шквали та навіть град. Ця нестійка дощова погода також дійде завтра і до Житомирщини, Вінниччини, Київщини, Черкащини та частково Чернігівщини.

Сильна спека протримається лише на півдні та Дніпропетровщині. Там температура повітря підвищиться до +39 градусів. У західних областях температура повітря підвищиться до 23-29 градусів.

У вівторок у Києві буде також спекотно - 34 градуси тепла. На півдні утримається сильна спека. Її послаблення в Україні очікується 31 липня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 28 липня

В Україні 28 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом у західних, північних, центральних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській Черкаській та Київській областях. У цей день вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. В окремих районах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 17-22°, на півдні до 25°, вдень 29-34°, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-38°, у північних областях 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +40

За даними meteoprog, 28 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +24...40 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 липня / фото: meteoprog

Погода 28 липня у Києві

У Києві 28 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують значний дощ з грозами та градом. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°; у Києві вночі 20-22°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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