'Хаос у тилу': партизани влаштували гучну диверсію та порушили логістику РФ

Коротко:
- Партизанський рух Атеш провів диверсію на залізничній лінії
- Було пошкоджено інфраструктуру, що порушило залізничне сполучення
- Це затримало поставки пального та військових вантажів РФ
Партизани провели диверсію на важливому напрямку та паралізували залізницю окупантів. Про це йдеться у Telegram-каналі партизанського руху Атеш.
Зазначається, що агент руху опору, який діє в тилу ворога, влаштував диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій частині Херсонської області.
"Цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку. Внаслідок підриву релейної шафи було пошкоджено інфраструктуру, що порушило залізничне сполучення", - йдеться у повідомленні.
Партизани додали, що через цю диверсію затрималися поставки пального та військових вантажів, які прямували до Мелітополя - одного з головних логістичних центрів окупаційних сил.
"Затримки у постачанні ресурсів можуть критично вплинути на здатність російських військ утримувати позиції на півдні. Прицільні удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють порушити логістику ворога й створюють хаос у його тилу", - підсумували в Атеш.
Диверсія на залізничній лінії - відео:
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Як повідомляв Главред, 20 липня агент руху Атеш провів диверсію на залізничній гілці під Тулою, знищивши релейну шафу, що керувала рухом поїздів. У результаті було порушено постачання зброї і техніки з тульських заводів на фронт.
10 липня партизанський рух Атеш здійснив диверсію та знищив релейну шафу на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Це сталось біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі Криму.
Також партизани успішно провели диверсію в населеному пункті Могильці та знищили обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру регіону.
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Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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