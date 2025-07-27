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"Хаос у тилу": партизани влаштували гучну диверсію та порушили логістику РФ

Марія Николишин
27 липня 2025, 10:39
963
Зазначається, що напрямок, де була диверсія, є ключовим для логістики російських військ.
'Хаос у тилу': партизани влаштували гучну диверсію та порушили логістику РФ
Партизани влаштували диверсію / колаж: Главед, фото: Атеш

Коротко:

  • Партизанський рух Атеш провів диверсію на залізничній лінії
  • Було пошкоджено інфраструктуру, що порушило залізничне сполучення
  • Це затримало поставки пального та військових вантажів РФ

Партизани провели диверсію на важливому напрямку та паралізували залізницю окупантів. Про це йдеться у Telegram-каналі партизанського руху Атеш.

Зазначається, що агент руху опору, який діє в тилу ворога, влаштував диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій частині Херсонської області.

відео дня

"Цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку. Внаслідок підриву релейної шафи було пошкоджено інфраструктуру, що порушило залізничне сполучення", - йдеться у повідомленні.

Партизани додали, що через цю диверсію затрималися поставки пального та військових вантажів, які прямували до Мелітополя - одного з головних логістичних центрів окупаційних сил.

"Затримки у постачанні ресурсів можуть критично вплинути на здатність російських військ утримувати позиції на півдні. Прицільні удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють порушити логістику ворога й створюють хаос у його тилу", - підсумували в Атеш.

Диверсія на залізничній лінії - відео:

'Хаос у тилу': партизани влаштували гучну диверсію та порушили логістику РФ

Партизани - останні новини України

Як повідомляв Главред, 20 липня агент руху Атеш провів диверсію на залізничній гілці під Тулою, знищивши релейну шафу, що керувала рухом поїздів. У результаті було порушено постачання зброї і техніки з тульських заводів на фронт.

10 липня партизанський рух Атеш здійснив диверсію та знищив релейну шафу на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Це сталось біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі Криму.

Також партизани успішно провели диверсію в населеному пункті Могильці та знищили обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

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Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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