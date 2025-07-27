'Хаос у тилу': партизани влаштували гучну диверсію та порушили логістику РФ

Зазначається, що напрямок, де була диверсія, є ключовим для логістики російських військ.

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Партизани влаштували диверсію / колаж: Главед, фото: Атеш

Коротко:

Партизанський рух Атеш провів диверсію на залізничній лінії

Було пошкоджено інфраструктуру, що порушило залізничне сполучення

Це затримало поставки пального та військових вантажів РФ

Партизани провели диверсію на важливому напрямку та паралізували залізницю окупантів. Про це йдеться у Telegram-каналі партизанського руху Атеш.

Зазначається, що агент руху опору, який діє в тилу ворога, влаштував диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій частині Херсонської області.

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"Цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку. Внаслідок підриву релейної шафи було пошкоджено інфраструктуру, що порушило залізничне сполучення", - йдеться у повідомленні.

Партизани додали, що через цю диверсію затрималися поставки пального та військових вантажів, які прямували до Мелітополя - одного з головних логістичних центрів окупаційних сил.

"Затримки у постачанні ресурсів можуть критично вплинути на здатність російських військ утримувати позиції на півдні. Прицільні удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють порушити логістику ворога й створюють хаос у його тилу", - підсумували в Атеш.

Диверсія на залізничній лінії - відео:

Партизани - останні новини України

Як повідомляв Главред, 20 липня агент руху Атеш провів диверсію на залізничній гілці під Тулою, знищивши релейну шафу, що керувала рухом поїздів. У результаті було порушено постачання зброї і техніки з тульських заводів на фронт.

10 липня партизанський рух Атеш здійснив диверсію та знищив релейну шафу на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Це сталось біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі Криму.

Також партизани успішно провели диверсію в населеному пункті Могильці та знищили обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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