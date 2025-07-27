Через аномальну спеку Туреччину охопили пожежі: зʼявилися моторошні кадри

Температура повітря в Туреччині піднялася до +50 градусів.

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В Туреччині спалахнули масштабні пожежі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Туреччину накрила аномальна спека

Стовпчики термометрів показують +50,5℃

Через спеку у Туреччині спалахнули масштабні пожежі

У п'ятницю, 25 липня, в Туреччині було зафіксовано новий європейський температурний рекорд. У південно-східній провінції Ширнак стовпчики термометрів піднялися до +50,5℃. Аномальна спека призвела до масштабних пожеж. Про цей йдеться на порталі Turkiye Today.

Відомо, що одна з найсильніших пожеж спалахнула між районами Кестель та Гурсу в провінції Бурса. Сильний вітер спричинив швидке поширення вогню, який досяг району Карахідір. Через це влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара між Кестелем та Гюрсу для руху транспорту в напрямку Анкари.

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У районі Карахідір триває евакуація, оскільки вогонь просувається до Гюрсу.

Міністр сільського господарства та лісового господарства Ібрагім Юмаклі повідомив, що 26 липня по всій країні активно боролися зі 76 пожежами — 28 у лісових районах та 48 у сільських районах. Великі пожежі поблизу озера Еймір в Анкарі, Анталії Газіпаша, Мерсін Сіліфке та Анталії Серік були значною мірою локалізовані. Однак пожежі в Карабуку, Ушаку, Кахраманмараші та Бурсі залишаються активними.

Міністерство закликало громадян не розпалювати багаття навіть за межами лісових районів, уникати викидання недопалків та не залишати сміття чи скляні пляшки на природі. Громадян закликали негайно повідомляти про будь-які ознаки диму або пожежі до центру екстреної допомоги.

Крім того, метеорологи попереджають, що найближчими днями температура повітря в Туреччині залишатиметься вищою за середні багаторічні значення.

Пожежі охопили Туреччину - дивіться відео:

Спека в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендує цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Діденко також розповіла, коли в Україні спека послабне.

Водночас серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про джерело: Тurkiye Тoday Тurkiye Тoday - провідне англомовне видання Туреччини, яке почало працювати у 2024 році. На порталі можна знайти матеріали на різні теми, зокрема, журналісти публікують статті про політику, бізнес, спосіб життя, мистецтво та спорт.

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