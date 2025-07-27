Потап повертається в Україну: названо точну дату

Потапенко готується вийти на люди.

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Потап зараз - коли Потапенко приїде в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Коротко:

Потап взяв участь у фестивалі Laima RendezVous у Юрмалі

Там він повідомив, коли з'явиться в Україні

Український музичний продюсер і виконавець Потап (Олексій Потапенко) під час повномасштабної війни перебрався за кордон, де він будує бізнес і розвиває новий музичний проєкт. Артист стверджує, що буває в Україні досить часто, проте не виносить свої візити на публіку.

Під час музичного фестивалю в Юрмалі Laima RendezVous, який організувала лояльна до України латвійська співачка Лайма Вайкуле, Потап вирішив поспілкуватися з українськими журналістами. У бесіді з Новини.Live він розповів, коли саме планує приїхати в нашу країну.

Потапенко повідомив, що це станеться найближчим часом: "Наступного тижня я буду. На Поштовій площі зустрічаємося, о 19:00, у неділю (3 серпня - прим. редактора)".

Дивіться відео інтерв'ю з Потапом у Юрмалі:

Хто такий Потап / інфографіка: Главред

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Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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