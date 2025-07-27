Бійці ЗСУ звільнили населений пункт на важливому напрямку: деталі

У Кіндратівці Сумської області проводяться стабілізаційні заходи.

https://glavred.net/front/boycy-vsu-osvobodili-naselennyy-punkt-na-vazhnom-napravlenii-detali-10684973.html Посилання скопійоване

Українські військові звільнили ще один населений пункт у Сумській області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне фото), DeepState

Коротко:

ЗСУ звільнили Кіндратівку Сумської області

У Кіндратівці проводяться стабілізаційні дії

Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області, яке раніше було окуповане російськими військами. Про це заявив представник угруповання Курськ, підполковник Ярослав Чепурний.

Як повідомляє РБК-Україна, він підтвердив інформацію, яка ще днями з'явилася в Мережі.

відео дня

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника (головнокомандувача, - прим.) - було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області", - зазначив військовий.

Також Ярослав Чепурний підкреслив, що в Кіндратівці тривають стабілізаційні дії.

Ситуація в Сумській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Силам оборони вдалося зірвати плани росіян у Сумській області. Бійці працюють над тим, щоб перешкодити ворожим силам просунутися вглиб території України, і проводять операції на російській території.

Проєкт DeepState розповів про звільнення Кіндратівки ще 25 червня.

"За інформацією з наших джерел, 225 ОШП закінчив зачистку і закріплення в Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом визволення обох сіл у противника великі втрати, а саме батальйон 40 ОБрМП, батальйон 155 ОБрМП та МСБ 30 ОСМП. До речі, комбат останнього ще й ліквідований", - йшлося в повідомленні.

Днями аналітики повідомляли, що ЗСУ звільнили Андріївку Сумської області. За даними DeepState, село під контролем 225-ї ОШП. Військовим вдалося стабілізувати свій лівий фланг.

Інші новини:

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред