Аномальна спека охопить частину України: коли припікатиме до +40 градусів

Синоптик поділився прогнозом погоди з 28 липня до 3 серпня.

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Прогноз погоди на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода наступного тижня

Які області України заливатиме дощем

Погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, спекотна та суха повітряна маса із центральних районів Азії та Туреччини стане причиною аномальної спеки у південних, центральних та східних областях нашої країни.

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"Помітно прохолодніше буде на заході та крайній півночі України за рахунок впливу атмосферних фронтів, випадання дощів та переважання значної кількості хмарності", - наголосив він.

Погода в Україні 28 липня

У понеділок, 28 липня, у західних, північних та місцями центральних областях України пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. В решті регіонів передбачається спекотна та суха погода.

Температура повітря вночі становитиме +16... +21 °С, вдень +25… +30 °С, у центральних, південних та місцями східних областях +34… +39 °С.

Погода 28 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 29 липня

У вівторок, 29 липня, нестійка погода утримається у західних областях, а також місцями у північних та центральних регіонах. Тут пройдуть дощі з грозами, подекуди сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с. У східних та південних регіонах буде сухо та спекотно.

Температура в західних областях вночі становитиме +13… +18 °С, вдень +19… +24 °С. На решті території вночі +18… +23 °С, вдень +30… +35 °С, у південній частині місцями +38… +40 °С.

Погода 29 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 30 липня

У середу, 30 липня, на більшій частині території країни пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень місцями у супроводі шквалів та граду. Сухо і спекотно буде у східних та південних областях.

Температура у західних областях в нічні години становитиме +12… +17 °С, вдень +19… +24 °С. На решті території вночі +18… +23 °С, вдень +30… +35 °С, у південно-східних регіонах місцями +38… +40 °С.

Погода 30 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 31 липня

У четвер, 31 липня, вночі на півночі Лівобережжя очікуються грозові дощі, вдень опади пройдуть місцями у північних областях. На решті території України переважно без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11… +18 °С, вдень +24… +30 °С; у східній частині вночі +18… +23 °С, вдень +32… +38 °С.

Погода в Україні 1 серпня

У п'ятницю, 1 серпня, короткочасні грозові дощі пройдуть у північній частині країни, у решті регіонів без опадів.

Температура повітря на Правобережжі країни вночі становитиме +12...+17 °С, вдень +25… +30 °С; на Лівобережжі вночі +18… +23 °С, вдень +32… +37 °С.

Погода в Україні 2 серпня

У суботу, 2 серпня, дощова та нестійка погода збережеться у північній частині України, в решті регіонів переважатиме помірно тепла та суха погода.

Температура повітря вночі становитиме +13... +19 °С, вдень +26… +32 °С; у південно-східних регіонах вночі +19… +24 °С, вдень +33… +39 °С.

Погода в Україні 3 серпня

У неділю, 3 серпня, вночі грозові дощі пройдуть у східних областях, вдень також у центральних та північних регіонах. Місцями можливі сильні грози, град та шквали.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13… +19 °С, вдень +26… +32 °С; у південно-східних та центральних регіонах вночі +19… +24 °С, вдень +33… +39 °С.

Тепловий удар / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 27 липня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпечності у Києві, південних, Дніпропетровській, Івано-Франківській областях. Водночас, у деяких областях очікуються сильні дощі з грозами.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів.

Водночас, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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