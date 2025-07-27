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"Вже є напівкільце": названо два важливих міста, які РФ хоче захопити

Марія Николишин
27 липня 2025, 14:51
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Відомо, що диверсійні групи вже активно проникають вглиб напрямку.
'Вже є напівкільце': названо два важливих міста, які РФ хоче захопити
Ситуація в Покровську / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Ключові тези:

  • Ситуація на Покровському напрямку погіршилась
  • Ворог систематично завдає ударів по місту
  • Окупанти також вже зробили напівохоплення

На Покровському напрямку погіршилася ситуація. Диверсійні групи працюють на півдні та південно-західному напрямку безпосередньо вже самого Покровська. Про це розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі Radio NV.

За його словами, ворог систематично завдає ударів з використанням авіації, керованих авіаційних бомб та артилерії.

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"Вони зосереджуються на тому, щоб поки ще не заходити в місто. Хоча диверсійні групи, за оцінками західних фахівців, працюють на півдні, на південно-західному напрямку безпосередньо вже Покровська", - наголосив він.

Романенко підкреслив, що на схід від міста розташовується Мирноград, тому окупантам потрібно враховувати "наш спільний оборонний район".

"Активізувалося просування на заході, було й раніше на сході. Тобто вони його охоплюють. Вже є напівкільце… Вони напівохоплення зробили і далі (хочуть – ред.) охоплювати Покровськ і Мирноград", - підсумував експерт.

'Вже є напівкільце': названо два важливих міста, які РФ хоче захопити
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Сіверському напрямку. Під час злагоджених дій 54-ї окремої механізованої бригади та 81-ї аеромобільної бригади було знищено 80 загарбників.

Речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти намагаються захопити Костянтинівку на Донеччині. Ворог намагається штурмувати місто вже з іншого напрямку.

Також відомо, що українські Сили оборони демонструють хороші результати на півдні, а саме на Запорізькому напрямку. Зокрема, в районі Кам’янського українським захисникам вдалося відтіснити ворога з півночі населеного пункту та з району Плавнів.

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Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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