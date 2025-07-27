Чотири міста України можуть залишитись без води: у чому причина

Главред зʼясував, у якому регіоні можливі перебої з водопостачанням.

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Де можливі перебої з водою / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Які міста України можуть залишитися без води

Яка причина відключення водопостачання

У Донецькій області можливі перебої з водопостачанням через аварію на електромережі. Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

В ОВА пояснюють, що у Слов’янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці можливі перебої з водопостачанням через аварійне відключення електроенергії. У містах розпочали підвозити воду.

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Вода в домівки повернеться лише тоді, коли електропостачання повністю відновлять.

Як повідомляє РБК-Україна, у Дружківці вже склали графік підвезення технічної води на 27 липня. Спеціальні машини розвозили воду за такими адресами:

10:30 - перехрестя вулиць С. Мірошниченка / Східна;

11:00 - С. Мірошниченко / Степова;

12:00 - С. Мірошниченко / Козака Дружка;

12:30 - С. Мірошниченко / М. Грушевського;

13:00 - Остапа Вишні / Шевченка.

Подача води в Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, чи загрожує українцям дефіцит води. Проблема нестачі води є серйозним викликом для всього світу, зокрема і для України.

Нагадаємо, як писав Главред, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин також повідомив, що Україна стоїть на порозі серйозної водної кризи, яка може торкнутися багатьох регіонів країни вже у найближчі десять років. Через дефіцит води деякі міста можуть запровадити погодинну подачу.

За його словами, найгострішою ситуація очікується на півдні України, зокрема в Одеській області, де водопостачання значною мірою залежить від транзитної річкової води.

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Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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