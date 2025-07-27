Капітан запасу ВМС розкрив несподівані тактики РФ проти українських морських дронів

Українські військові реагують на нові морські загрози, адаптуючи стратегії та посилюючи оборону на південному напрямку.

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Сили оборони контролюють майже п’яту частину узбережжя Чорного та Азовського морів / Колаж: Главред, фото: ГУР, скріншот з відео

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РФ використовує малорозмірні катери з FPV-дронами проти українських морських дронів

Малорозмірні катери РФ активно знищують українські морські ударні дрони

Росія застосовує нові катери з FPV-дронами для контролю Чорного моря

РФ активно застосовує малорозмірні катери, оснащені FPV-дронами, для виявлення та знищення українських морських ударних дронів — це новий виклик для ЗСУ. Про це в ефірі Українського Радіо повідомив капітан першого рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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За словами офіцера, у рамках Стратегії морської безпеки України стоїть завдання відновлення суверенітету узбережжя та морських вод, тому нині формується потужне угруповання ЗСУ на південному напрямку.

"Саме Військово-морські сили значно наростили свої спроможності, отримали понад 100 малорозмірних катерів від наших партнерів. Це відомі бренди на зразок, наприклад, CB90 (Combat Boat 90) — амфібійного катера шведського виробництва. Такий катер призначений для того, щоб висаджувати рейдові групи морської піхоти й потім у ході відпрацювання дій на узбережжі підтримувати їх вогнем", — розповів Риженко.

Він також зазначив важливість морської та річкової флотилії, яка наразі діє на Дніпрі.

За його словами, сьогодні Сили оборони контролюють близько 18% українського узбережжя Чорного та Азовського морів, враховуючи тимчасово окупований Крим.

Після активного застосування ракетних систем і морських дронів у 2022 році Росію вдалося відтіснити з північно-західного сектору Чорного моря. Риженко підкреслив, що ця ділянка зараз перебуває у "сірій зоні", проте контроль над нею є вкрай важливим для України.

"Тоді (у 2022 році) вони прибрали від Одеси свої кораблі, які перебували у зоні видимості. У 2023 році росіяни прибрали свої найбільш спроможні кораблі із Севастополя до Новоросійська. А найбільші втрати у корабельному складі Росія мала у першому кварталі 2024 року, тоді втратили свої посади й главком МВС РФ, і командувач Чорноморського флоту", — додав офіцер.

Незважаючи на втрати, загроза з моря залишається. За словами Риженка, РФ активно використовує малорозмірні катери з FPV-дронами, які здатні виявляти й знищувати українські морські ударні дрони.

Дрон Magura / Інфографіка: Главред

"Для боротьби з нашими морськими дронами вони залучали і авіацію, поки ми не почали її збивати. Зараз найбільш спроможним засобом є малорозмірні катери РФ, які вони перекидають на Чорне море. Ці катери можуть виявляти наші морські ударні дрони і боротися з ними за допомогою FPV-дронів. Це для нас загроза", — наголосив Андрій Риженко.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після завершення війни Росії проти України розмінування Чорного моря триватиме десятки років.

Крім того, на тлі ультиматуму президента Сполучених Штатів Дональда Трампа російські окупанти посилили наступ у Донецькій та Харківській областях, а також у напрямку Дніпропетровської області. Ворог до 2 вересня, коли настане дедлайн умови Трампа, спробує захопити території на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщини. Якщо США підуть на вторинні санкції, це серйозно вдарить по агресору Росії.

Також українські військові вибили росіян з укріплених позицій у Запорізькій області та просунулися вперед. 210-й штурмовий полк повідомив, що операцію успішно провів перший батальйон.

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Про персону: Андрій Риженко Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки. Чотири роки проходив службу офіцером штабного елемента партнерства в J-7 (управління бойової підготовки) Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Був керівником робочої групи міжнародних експертів з опрацювання Стратегії ВМС ЗС України 2035, був помічником міністра оборони України.

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