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Капітан запасу ВМС розкрив несподівані тактики РФ проти українських морських дронів

Руслан Іваненко
27 липня 2025, 20:38
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Українські військові реагують на нові морські загрози, адаптуючи стратегії та посилюючи оборону на південному напрямку.

Капітан запасу ВМС розкрив несподівані тактики РФ проти українських морських дронів
Сили оборони контролюють майже п’яту частину узбережжя Чорного та Азовського морів / Колаж: Главред, фото: ГУР, скріншот з відео

​Коротко:

  • РФ використовує малорозмірні катери з FPV-дронами проти українських морських дронів
  • Малорозмірні катери РФ активно знищують українські морські ударні дрони
  • Росія застосовує нові катери з FPV-дронами для контролю Чорного моря

РФ активно застосовує малорозмірні катери, оснащені FPV-дронами, для виявлення та знищення українських морських ударних дронів — це новий виклик для ЗСУ. Про це в ефірі Українського Радіо повідомив капітан першого рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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За словами офіцера, у рамках Стратегії морської безпеки України стоїть завдання відновлення суверенітету узбережжя та морських вод, тому нині формується потужне угруповання ЗСУ на південному напрямку.

"Саме Військово-морські сили значно наростили свої спроможності, отримали понад 100 малорозмірних катерів від наших партнерів. Це відомі бренди на зразок, наприклад, CB90 (Combat Boat 90) — амфібійного катера шведського виробництва. Такий катер призначений для того, щоб висаджувати рейдові групи морської піхоти й потім у ході відпрацювання дій на узбережжі підтримувати їх вогнем", — розповів Риженко.

Він також зазначив важливість морської та річкової флотилії, яка наразі діє на Дніпрі.

За його словами, сьогодні Сили оборони контролюють близько 18% українського узбережжя Чорного та Азовського морів, враховуючи тимчасово окупований Крим.

Після активного застосування ракетних систем і морських дронів у 2022 році Росію вдалося відтіснити з північно-західного сектору Чорного моря. Риженко підкреслив, що ця ділянка зараз перебуває у "сірій зоні", проте контроль над нею є вкрай важливим для України.

"Тоді (у 2022 році) вони прибрали від Одеси свої кораблі, які перебували у зоні видимості. У 2023 році росіяни прибрали свої найбільш спроможні кораблі із Севастополя до Новоросійська. А найбільші втрати у корабельному складі Росія мала у першому кварталі 2024 року, тоді втратили свої посади й главком МВС РФ, і командувач Чорноморського флоту", — додав офіцер.

Незважаючи на втрати, загроза з моря залишається. За словами Риженка, РФ активно використовує малорозмірні катери з FPV-дронами, які здатні виявляти й знищувати українські морські ударні дрони.

Капітан запасу ВМС розкрив несподівані тактики РФ проти українських морських дронів
Дрон Magura / Інфографіка: Главред

"Для боротьби з нашими морськими дронами вони залучали і авіацію, поки ми не почали її збивати. Зараз найбільш спроможним засобом є малорозмірні катери РФ, які вони перекидають на Чорне море. Ці катери можуть виявляти наші морські ударні дрони і боротися з ними за допомогою FPV-дронів. Це для нас загроза", — наголосив Андрій Риженко.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після завершення війни Росії проти України розмінування Чорного моря триватиме десятки років.

Крім того, на тлі ультиматуму президента Сполучених Штатів Дональда Трампа російські окупанти посилили наступ у Донецькій та Харківській областях, а також у напрямку Дніпропетровської області. Ворог до 2 вересня, коли настане дедлайн умови Трампа, спробує захопити території на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщини. Якщо США підуть на вторинні санкції, це серйозно вдарить по агресору Росії.

Також українські військові вибили росіян з укріплених позицій у Запорізькій області та просунулися вперед. 210-й штурмовий полк повідомив, що операцію успішно провів перший батальйон.

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Про персону: Андрій Риженко

Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки.

Чотири роки проходив службу офіцером штабного елемента партнерства в J-7 (управління бойової підготовки) Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Був керівником робочої групи міжнародних експертів з опрацювання Стратегії ВМС ЗС України 2035, був помічником міністра оборони України.

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