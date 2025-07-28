Рок-н-рольні небеса кличуть: як і де поховають Оззі Осборна

Уже майже тиждень сім'я та шанувальники великого Осборна перебувають у жалобі за зіркою.

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Оззі Осборн помер - сім'я планує похорон Оззі Осборна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Як із музикантом прощатимуться друзі та колеги

Вранці 22 липня перестало битися серце рок-легенди, Принца темряви Оззі Осборна. Він помер в оточенні сім'ї у своєму маєтку Welders House у Великій Британії.

Там же, за даними видання Express, Осборн знайде свій останній притулок - у саду місця, яке музикант любовно називав своїм домом. Близькі планують закриту церемонію у вузькому колі - вдова Оззі Шерон боїться, що публічну панахиду вона не перенесе. Про її здоров'я також турбуються друзі родини Осборнів.

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Втім, без почестей, гідних рок-короля, Оззі Осборн не залишиться. У Бірмінгемі, звідки музикант родом, готується музичний фестиваль на його честь. Список артистів поки що не розголошують, проте є дані, що багато рок-зірок вважатимуть за честь віддати останню музичну данину Принцу темряви. Різноманітні заходи також проводитимуться в місцях, які були знаковими в житті та кар'єрі Оззі Осборна.

Меморіал Оззі Осборна біля мосту Black Sabbath Bridge у Бірмінгемі / instagram.com/centralbidbirmingham

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Про персону: Оззі Осборн Оззі Осборн - британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник гурту Black Sabbath, який справив значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішність його кар'єри і популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу", повідомляє Вікіпедія.

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