Рок-н-рольні небеса кличуть: як і де поховають Оззі Осборна

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Вранці 22 липня перестало битися серце рок-легенди, Принца темряви Оззі Осборна. Він помер в оточенні сім'ї у своєму маєтку Welders House у Великій Британії.
Там же, за даними видання Express, Осборн знайде свій останній притулок - у саду місця, яке музикант любовно називав своїм домом. Близькі планують закриту церемонію у вузькому колі - вдова Оззі Шерон боїться, що публічну панахиду вона не перенесе. Про її здоров'я також турбуються друзі родини Осборнів.
Втім, без почестей, гідних рок-короля, Оззі Осборн не залишиться. У Бірмінгемі, звідки музикант родом, готується музичний фестиваль на його честь. Список артистів поки що не розголошують, проте є дані, що багато рок-зірок вважатимуть за честь віддати останню музичну данину Принцу темряви. Різноманітні заходи також проводитимуться в місцях, які були знаковими в житті та кар'єрі Оззі Осборна.
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Про персону: Оззі Осборн
Оззі Осборн - британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник гурту Black Sabbath, який справив значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішність його кар'єри і популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу", повідомляє Вікіпедія.
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