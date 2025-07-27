Зеленський оголосив умови зустрічі з Путіним

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- Україна чекає відповіді від РФ щодо зустрічі Зеленського і Путіна
- На зустрічі Зеленського і Путіна мають бути присутні європейці
Україна до кінця серпня очікує на відповідь від країни-окупанта Росії на пропозицію щодо зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним. На зустрічі в обов'язковому порядку мають бути присутні представники Європи. Про це заявив глава української держави під час розмови зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про що говорили Зеленський і Макрон
У своєму Telegram-каналі Зеленський розповів, що обговорював із Макроном оборонні потреби України. Йшлося про зміцнення ППО та додаткові поставки ракет для систем SAMP/T і Crotale.
Також лідери обговорили можливість фінансування виробництва українських дронів усіх типів. За словами Макрона, Франція готова допомагати.
Крім того, обговорювалися і тренування українських пілотів на бойових французьких літаках Mirage.
"Дуже цінуємо, що Франція продовжуватиме їхнє навчання і завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів", - додав Зеленський.
Україна чекає відповіді від Росії щодо зустрічі з Путіним
Зеленський розповів Макрону, що за підсумками нової зустрічі делегацій Києва і Москви в Стамбулі сторони домовилися про новий обмін полоненими.
Водночас Україна до кінця серпня очікує відповіді від РФ щодо зустрічі Зеленського і Путіна.
"Поінформував про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо відповіді щодо нашої пропозиції провести зустріч на вищому рівні до кінця серпня. На ній обов'язково мають бути присутні представники Європи", - підкреслив Володимир Зеленський.
Зустріч Зеленського і Путіна - головні новини:
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 25 липня сказав, що на перемовинах Києва і Москви з боку Росії з'явилися перші сигнали про можливість зустрічі на рівні лідерів держав.
Проте Кремль фактично відмовився від зустрічі Путіна і Зеленського наприкінці серпня. Кремлівський представник Дмитро Пєсков сказав, що позиції держав, як і раніше, далекі від спільного знаменника.
Зустріч із Зеленським і Путіним обов'язково відбудеться, сказав президент США Дональд Трамп. На його думку, така зустріч мала бути ще 3 місяці тому.
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