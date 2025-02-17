"Я не в захваті": Чалий - про переговори Путіна і Трампа

За словами Чалого, останнім часом динаміка подій не була на користь України, і це необхідно терміново виправляти.

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Чалий - про переговори Путіна і Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, РБК-Україна, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Що сказав Чалий:

Який склад української делегації на переговорах

Саме переговірники мають бути більш чітко визначені президентом

Угоди про справедливий мир неможливі без України, без Європейського Союзу, зокрема без Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії. Двосторонні домовленості між Росією і США - це право Вашингтона, і згідно з міжнародним правом, і право Москви. Таку думку висловив дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю Главреду.

"Я не в захваті від того, що в такий спосіб військовий злочинець, глава Росії, виводиться з ізоляції. Це, на мій погляд, не сприяє встановленню довготривалого миру, але Україна не може заборонити це робити. Інша справа - щоб Україна і європейські партнери Сполучених Штатів постійно були в процесі, в курсі подій і частиною цього процесу. Другий момент, про який ви запитали, - це переговорники. В Америці я вам озвучив приблизний склад людей, які будуть задіяні. Він, звісно, буде ширшим, але Дональд Трамп поки що називає саме цих людей. З українського боку сьогодні є троє посадовців, які можуть представляти Україну. До того ж, є делегація України на переговорах із Росією. Цю делегацію ніхто не скасовував, указ про неї залишається чинним, однак вона навряд чи вже зможе виконувати ці функції", - зазначив Чалий.

У складі української делегації, нагадав Чалий, є члени, які наразі обіймають інші посади (як, наприклад, Микола Точицький, який є міністром культури та комунікацій, або колишній генпрокурор Андрій Костін, який уже не є частиною внутрішнього процесу, а готується до дипломатичної роботи за кордоном).

"Також у складі делегації залишаються деякі експерти, зокрема мій однофамілець Олександр Олександрович Чалий, який у Стамбулі фактично підтримав російську позицію і наполягав на імплементації російських пропозицій Путіна. Є голова делегації Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" в парламенті. Серед її членів також є, якщо не помиляюся, міністр юстиції Денис Малюська, який уже не обіймає цю посаду. Тому в разі формування нової делегації, її склад має бути оновлений", - вважає Чалий.

На його думку, сьогодні саме переговорники мають бути більш чітко визначені президентом.

"Адже ті люди, які останні місяці намагалися у Вашингтоні вибудовувати мости, не досягли результату. На жаль. Вони навіть не змогли домовитися про зустріч президентів України і США до дзвінка Путіну. Це погано для нас. І це вже є причиною багатьох висловлювань Дональда Трампа, які він почув від Путіна, але мав би спочатку почути від президента України. Сподіваюся, що зустрічі в Німеччині, в Мюнхені, з віцепрезидентом США та американською делегацією, а також обов'язкова зустріч президентів України та США відбудуться до зустрічі президента США з очільником Росії. Цю зустріч уже анонсовано в Саудівській Аравії, хоча її точних термінів поки що не визначено, але підготовка вже триває. Однак ключовою подією має стати особиста зустріч президентів України та США до того, як відбудеться контакт Трампа з Путіним", - зазначив він.

За його словами, останнім часом динаміка подій не була на користь України, і це необхідно терміново виправляти.

"Недостатньо, щоб Вашингтон і Москва вели двосторонні переговори про припинення вогню - це лише тимчасове рішення. Україні та її партнерам потрібно домагатися повноцінних обговорень щодо сталого миру, гарантій безпеки та недопущення повторення російської агресії", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Чалого Главреду про перспективи мирних переговорів у 2025 році:

Зустріч Трампа і Путіна - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії - у Reuters дізналися терміни і головну мету. Зустріч відбудеться найближчими днями.

Також раніше повідомлялося, що Трамп поспішає "покласти край війні" в Україні - Bloomberg розкрив дату перемир'я. Європейські чиновники стурбовані, що Зеленського можуть змусити піти на невигідну угоду.

Нагадаємо, Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах із Путіним. Президент США Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах між США і РФ, сказав Трамп.

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Хто такий Валерій Чалий Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) і в Тринідаді і Тобаго (2016-2019). Голова правління Українського кризового медіа-центру.

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