У Трампа зробили несподівану заяву про терміни завершення війни

В адміністрації Трампа вірять, що зможуть закінчити війну.

https://glavred.net/war/u-trampa-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie-o-srokah-zaversheniya-voyny-10684967.html Посилання скопійоване

США мають домогтися миру в Україні в рамках президентської каденції Трампа - Віткофф / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне:

Завершення війни - завдання команди Трампа на 3,5 роки його каденції

У Білому домі вірять, що зможуть завершити війну

Припинення війни агресора Росії проти України - завдання, яке Вашингтону треба виконати до кінця президентської каденції Дональда Трампа. Про це заявив спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф, який раніше вів перемовини у Москві з главою Кремля Володимиром Путіним.

В інтерв'ю невістці Трампа Ларі Трамп в ефірі телеканалу Fox News дипломат поділився своїми очікуваннями на найближчі 3,5 роки - саме стільки до завершення президентства Трампа.

відео дня

За словами Віткоффа, він очікує, що за цей період американцям вдасться завершити російсько-українську війну.

"Що ми вирішимо російсько-українську (війну, - ред.), досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має відбутися. Це війна. Президент мав рацію, цього ніколи не повинно було статися. Я думаю, що ми це вирішимо", - наголосив Стів Віткофф. Що відомо про Келлога і Віткоффа / Інфографіка: Главред

Ультиматум Росії від Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб запровадити жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Трамп розчарований перемовинами з Путіним, оскільки вони не дають результату, зазначив держсекретар США Марко Рубіо.

"Це не його війна, але він хоче, щоб вона закінчилася. Президент дав це ясно зрозуміти. Він втрачає терпіння", - додав дипломат.

План Трампа щодо завершення війни спрацює, але на це піде декілька років, вважає колишній заступник помічника Трампа і керівника апарату Ради національної безпеки під час першого його президентського терміну Фред Флейтц. Ймовірно, війна закінчиться після угоди про припинення вогню, а Україна тимчасово відмовиться від вступу до НАТО.

Інші новини:

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред