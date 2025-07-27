У Трампа зробили несподівану заяву про терміни завершення війни

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- У Білому домі вірять, що зможуть завершити війну
Припинення війни агресора Росії проти України - завдання, яке Вашингтону треба виконати до кінця президентської каденції Дональда Трампа. Про це заявив спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф, який раніше вів перемовини у Москві з главою Кремля Володимиром Путіним.
В інтерв'ю невістці Трампа Ларі Трамп в ефірі телеканалу Fox News дипломат поділився своїми очікуваннями на найближчі 3,5 роки - саме стільки до завершення президентства Трампа.
За словами Віткоффа, він очікує, що за цей період американцям вдасться завершити російсько-українську війну.
"Що ми вирішимо російсько-українську (війну, - ред.), досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має відбутися. Це війна. Президент мав рацію, цього ніколи не повинно було статися. Я думаю, що ми це вирішимо", - наголосив Стів Віткофф.
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Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб запровадити жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.
Трамп розчарований перемовинами з Путіним, оскільки вони не дають результату, зазначив держсекретар США Марко Рубіо.
"Це не його війна, але він хоче, щоб вона закінчилася. Президент дав це ясно зрозуміти. Він втрачає терпіння", - додав дипломат.
План Трампа щодо завершення війни спрацює, але на це піде декілька років, вважає колишній заступник помічника Трампа і керівника апарату Ради національної безпеки під час першого його президентського терміну Фред Флейтц. Ймовірно, війна закінчиться після угоди про припинення вогню, а Україна тимчасово відмовиться від вступу до НАТО.
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Про джерело: Fox News
Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.
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