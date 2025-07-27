'Даю гарантію': економіст назвав цінний продукт, який подешевшає у 2025-му

Економіст Олег Пендзин стверджує, що 2025 рік буде кращим, з меншим подорожчанням продуктів.

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Економіст гарантує падіння цін на соняшникову олію до кінця року / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

У 2024 році через несприятливі умови зросли ціни на продукти

Критичного зростання цін восени та взимку не передбачається

У 2025 році ціни на соняшникову олію будуть нижчими, ніж у 2024-му

Україна відчуває наслідки поганого 2024 року, коли через несприятливі погодні умови та інші проблеми суттєво зросли ціни на продукти харчування. Проте цьогоріч соняшникова олія подешевшає. Про це Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Він наголосив, що насіння соняха само по собі не споживається. В Україні купують і використовують вже перероблену соняшникову олію. Тож ціни на олію залежать не лише від обсягів врожаю, а й від інших факторів, що впливають на ринок.

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"Зараз ми маємо наслідки 2024 року, який був надзвичайно поганим. І шалені ціни на яйця та олію, подорожчання моркви в 2,5 рази та яблук вдвічі, суттєве подорожчання овочів борщового набору - все це є результатом 2024 року. 2025-й буде однозначно кращим", - заявив економіст.

Пендзин запевнив, що жодної критичної ситуації з цінами восени та взимку не передбачається. Щодо безпосередньо цін на соняшникову олію, експерт зауважив, що наразі говорити про точні цифри зарано, адже сезон лише розпочався.

"Поки що розпал сезону, і поки що все дешевшає. Але даю гарантію, що ціни на олію будуть нижчими, ніж у 2024 році. Тож усе буде добре", - додав він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні за тиждень ціни на огірки піднялися в на 19% через скорочення пропозиції на тлі активного попиту. Тепличні комбінати продають овоч по 25–45 грн/кг.

Також з серпня в Україні очікується незначне подорожчання соняшникової олії через сезонне зростання попиту та підвищення цін на олійні культури. За словами експерта Івана Томича, ціна зросте лише на кілька гривень і не буде суттєвою.

Крім цього, Пендзин пояснив, що ціни на свинину і м'ясо птиці в Україні суттєво не зростатимуть через низький попит. Люди через брак коштів купують менше м’яса, тому виробники не підвищують ціни.

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Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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