Чи блокуватимуть мобільний зв’язок під час атак БпЛА: нардеп розкрив рішення

Росія використовує українські базові станції мобільного зв’язку для наведення ударів.

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Чи блокуватимуть мобільний зв'язок під час атак дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Веніславського:

РФ використовує українські мобільні станції для уточнення координат ударів

Можливе часткове вимкнення мобільного зв’язку в зонах прольоту безпілотників

Остаточне рішення ухвалять після отримання експертних висновків

Верховна Рада України очікує від уряду та фахівців технічної експертизи пропозицій щодо можливого запровадження обмежень роботи мобільного зв’язку в Україні під час атак російських безпілотників-камікадзе "Шахед". Про це у коментарі УНІАНрозповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Питання обговорювалося на одному з крайніх засідань нашого комітету. Були дуже гарячі дискусії і ухвалено рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити алгоритми дії в таких ситуаціях. Бо ворог дійсно використовує наші базові станції мобільного зв’язку, якщо працюють для донаведення, для звірки координат. І це значно підвищує точність ударів засобів ураження, які застосовують росіяни", - сказав нардеп.

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За його словами, тема активно обговорюється за участі профільних підрозділів сектору безпеки і оборони, правоохоронних органів та виконавчої влади. Існують різні точки зору щодо можливих технічних рішень.

"Є точка зору, що технічними засобами можна просто блокувати ті українські сім-карти, які ворог використовує. Але є і протилежна позиція, що саме блокування не дасть досягнути мети, бо ці картки можна дистанційно активувати, вони моментально проводять звірку і потім вже немає сенсу їх вимикати. Тому це питання в технічній площині і відповідна експертиза має дати відповіді на ці виклики", - пояснив Веніславський.

Нардеп додав, що лише після отримання результатів цієї експертизи Верховна Рада зможе ухвалити остаточне рішення. За його словами, експерти повинні з’ясувати, чи можливо ідентифікувати саме ті SIM-картки, які використовують окупанти.

"Якщо це не можливо, то не виключений варіант рішення, що мобільний зв’язок може виключатися хвилями в зоні прольотів БПЛА. Підкреслюю, що це питання не вирішено, різні моделі обговорюються. Очікуємо від уряду пропозиції, як це робити", - додав він.

Безпілотник-камікадзе "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки "Шахедами" по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, голова ситуаційного центру при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг заявив, що Росія може запускати до 2000 дронів по Україні. У Повітряних силах ЗСУ закликали обережніше озвучувати такі цифри, оскільки подібні заяви миттєво підхоплює російська пропаганда для залякування та інформаційного тиску.

Також Україна активно й ефективно застосовує дрони-перехоплювачі для знищення російських "Шахедів". За останній тиждень такими дронами було збито сотні ворожих БпЛА, повідомив президент Володимир Зеленський.

Крім цього, у мережі з’явилося відео, де дрон-перехоплювач знищує "Шахед" у повітрі. Після удару ворожий БпЛА розлітається на шматки.

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Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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