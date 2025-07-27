Чи блокуватимуть мобільний зв’язок під час атак БпЛА: нардеп розкрив рішення

Ключові тези Веніславського:
- РФ використовує українські мобільні станції для уточнення координат ударів
- Можливе часткове вимкнення мобільного зв’язку в зонах прольоту безпілотників
- Остаточне рішення ухвалять після отримання експертних висновків
Верховна Рада України очікує від уряду та фахівців технічної експертизи пропозицій щодо можливого запровадження обмежень роботи мобільного зв’язку в Україні під час атак російських безпілотників-камікадзе "Шахед". Про це у коментарі УНІАНрозповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
"Питання обговорювалося на одному з крайніх засідань нашого комітету. Були дуже гарячі дискусії і ухвалено рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити алгоритми дії в таких ситуаціях. Бо ворог дійсно використовує наші базові станції мобільного зв’язку, якщо працюють для донаведення, для звірки координат. І це значно підвищує точність ударів засобів ураження, які застосовують росіяни", - сказав нардеп.
За його словами, тема активно обговорюється за участі профільних підрозділів сектору безпеки і оборони, правоохоронних органів та виконавчої влади. Існують різні точки зору щодо можливих технічних рішень.
"Є точка зору, що технічними засобами можна просто блокувати ті українські сім-карти, які ворог використовує. Але є і протилежна позиція, що саме блокування не дасть досягнути мети, бо ці картки можна дистанційно активувати, вони моментально проводять звірку і потім вже немає сенсу їх вимикати. Тому це питання в технічній площині і відповідна експертиза має дати відповіді на ці виклики", - пояснив Веніславський.
Нардеп додав, що лише після отримання результатів цієї експертизи Верховна Рада зможе ухвалити остаточне рішення. За його словами, експерти повинні з’ясувати, чи можливо ідентифікувати саме ті SIM-картки, які використовують окупанти.
"Якщо це не можливо, то не виключений варіант рішення, що мобільний зв’язок може виключатися хвилями в зоні прольотів БПЛА. Підкреслюю, що це питання не вирішено, різні моделі обговорюються. Очікуємо від уряду пропозиції, як це робити", - додав він.
Атаки "Шахедами" по Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, голова ситуаційного центру при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг заявив, що Росія може запускати до 2000 дронів по Україні. У Повітряних силах ЗСУ закликали обережніше озвучувати такі цифри, оскільки подібні заяви миттєво підхоплює російська пропаганда для залякування та інформаційного тиску.
Також Україна активно й ефективно застосовує дрони-перехоплювачі для знищення російських "Шахедів". За останній тиждень такими дронами було збито сотні ворожих БпЛА, повідомив президент Володимир Зеленський.
Крім цього, у мережі з’явилося відео, де дрон-перехоплювач знищує "Шахед" у повітрі. Після удару ворожий БпЛА розлітається на шматки.
Читайте також:
- "Злата перестала дихати": у Чернівцях медики реанімували дитину в розпал атаки РФ
- Трамп у розмові із Зеленським натякнув на атаки України на Москву і Пітер – WP
- Загроза масованих атак: експерт сказав, коли та чим РФ може бити по Україні
Про персону: Федір Веніславський
Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.
Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред