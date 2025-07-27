Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чи блокуватимуть мобільний зв’язок під час атак БпЛА: нардеп розкрив рішення

Руслана Заклінська
27 липня 2025, 13:03
1468
Росія використовує українські базові станції мобільного зв’язку для наведення ударів.
Чи блокуватимуть мобільний зв’язок під час атак БпЛА: нардеп розкрив рішення
Чи блокуватимуть мобільний зв'язок під час атак дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Веніславського:

  • РФ використовує українські мобільні станції для уточнення координат ударів
  • Можливе часткове вимкнення мобільного зв’язку в зонах прольоту безпілотників
  • Остаточне рішення ухвалять після отримання експертних висновків

Верховна Рада України очікує від уряду та фахівців технічної експертизи пропозицій щодо можливого запровадження обмежень роботи мобільного зв’язку в Україні під час атак російських безпілотників-камікадзе "Шахед". Про це у коментарі УНІАНрозповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Питання обговорювалося на одному з крайніх засідань нашого комітету. Були дуже гарячі дискусії і ухвалено рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити алгоритми дії в таких ситуаціях. Бо ворог дійсно використовує наші базові станції мобільного зв’язку, якщо працюють для донаведення, для звірки координат. І це значно підвищує точність ударів засобів ураження, які застосовують росіяни", - сказав нардеп.

відео дня

За його словами, тема активно обговорюється за участі профільних підрозділів сектору безпеки і оборони, правоохоронних органів та виконавчої влади. Існують різні точки зору щодо можливих технічних рішень.

"Є точка зору, що технічними засобами можна просто блокувати ті українські сім-карти, які ворог використовує. Але є і протилежна позиція, що саме блокування не дасть досягнути мети, бо ці картки можна дистанційно активувати, вони моментально проводять звірку і потім вже немає сенсу їх вимикати. Тому це питання в технічній площині і відповідна експертиза має дати відповіді на ці виклики", - пояснив Веніславський.

Нардеп додав, що лише після отримання результатів цієї експертизи Верховна Рада зможе ухвалити остаточне рішення. За його словами, експерти повинні з’ясувати, чи можливо ідентифікувати саме ті SIM-картки, які використовують окупанти.

"Якщо це не можливо, то не виключений варіант рішення, що мобільний зв’язок може виключатися хвилями в зоні прольотів БПЛА. Підкреслюю, що це питання не вирішено, різні моделі обговорюються. Очікуємо від уряду пропозиції, як це робити", - додав він.

Чи блокуватимуть мобільний зв’язок під час атак БпЛА: нардеп розкрив рішення
Безпілотник-камікадзе "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки "Шахедами" по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, голова ситуаційного центру при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг заявив, що Росія може запускати до 2000 дронів по Україні. У Повітряних силах ЗСУ закликали обережніше озвучувати такі цифри, оскільки подібні заяви миттєво підхоплює російська пропаганда для залякування та інформаційного тиску.

Також Україна активно й ефективно застосовує дрони-перехоплювачі для знищення російських "Шахедів". За останній тиждень такими дронами було збито сотні ворожих БпЛА, повідомив президент Володимир Зеленський.

Крім цього, у мережі з’явилося відео, де дрон-перехоплювач знищує "Шахед" у повітрі. Після удару ворожий БпЛА розлітається на шматки.

Читайте також:

Про персону: Федір Веніславський

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація БПЛА Федір Веніславський атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакував рій російських дронів

В Одесі прогриміли вибухи: місто атакував рій російських дронів

13:21Війна
Чи блокуватимуть мобільний зв’язок під час атак БпЛА: нардеп розкрив рішення

Чи блокуватимуть мобільний зв’язок під час атак БпЛА: нардеп розкрив рішення

13:03Війна
Спека в Україні: синоптик сказала, коли чекати на зміну погоди

Спека в Україні: синоптик сказала, коли чекати на зміну погоди

12:28Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Україна отримала кілька систем Patriot: ЗМІ назвали кількість переданих ЗРК

Україна отримала кілька систем Patriot: ЗМІ назвали кількість переданих ЗРК

Карта Deep State онлайн за 27 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Який колір відповідає кожному знаку зодіаку: астрологи дали цікаву відповідь

Який колір відповідає кожному знаку зодіаку: астрологи дали цікаву відповідь

У США заговорили про втрату підтримки Зеленського: що може спровокувати

У США заговорили про втрату підтримки Зеленського: що може спровокувати

Град, грози та шквали: Україну атакує небезпечний шторм

Град, грози та шквали: Україну атакує небезпечний шторм

Останні новини

14:39

"Нові правила гри": Лідія Таран заговорила про особисте життя

14:13

Чотири міста України можуть залишитись без води: у чому причина

13:57

Як зміниться вартість м’яса в Україні: економіст озвучив неочікуваний прогноз

13:32

Чи можна гладити чужих домашніх тварин: поширена помилка в етикеті

13:21

В Одесі прогриміли вибухи: місто атакував рій російських дронівВідео

Чи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнамиЧи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнами
13:03

Чи блокуватимуть мобільний зв’язок під час атак БпЛА: нардеп розкрив рішення

12:35

Вапняний наліт "сповзе" з плитки та лійки миттєво: який засіб творить дива

12:28

Спека в Україні: синоптик сказала, коли чекати на зміну погоди

11:50

Гороскоп на завтра 28 липня: Близнюкам - солодкі емоції, Ракам - суперечка

Реклама
11:43

Аномальна спека охопить частину України: коли припікатиме до +40 градусів

11:10

"Ліквідували 80 окупантів": українські бійці відбили масштабний штурм ворога

10:51

Гороскоп Таро на тиждень з 28 липня по 2 серпня: Тельцям - радість, Ракам - прорив

10:42

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 липня (оновлюється)

10:39

"Хаос у тилу": партизани влаштували гучну диверсію та порушили логістику РФВідео

10:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 28 липня по 2 серпня

10:12

Китайський гороскоп на завтра 28 липня: Щурів використають, Собаки вирішать проблеми

10:00

Ціни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцям

09:51

Через аномальну спеку Туреччину охопили пожежі: зʼявилися моторошні кадри

09:49

Любовний гороскоп на тиждень з 28 липня по 2 серпня

09:44

Вже у серпні: КНДР готує нову допомогу РФ у війні проти України

Реклама
09:17

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 2 серпня: Левам - рішення, Дівам - "запара"

08:58

Карта Deep State онлайн за 27 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:51

Вибухи та клуби диму: дрони атакували стратегічний об’єкт в РосіїВідео

08:49

РФ готує більш масовані удари по Україні: аналітики попереджають про небезпеку

08:10

Як Росія підписала собі вирокПогляд

07:54

"Був би чудовим": в США сказали, хто може замінити Трампа на посаді президента

07:10

Де нуль серед шісток: треба мати "зір орла", щоб знайти заховану цифру за 15 секунд

06:10

Чому Трамп різко почав допомагати Україні: нерозказана історіяПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на тарілках із локшиною за 33 секунди

05:25

Як правильно – "на добраніч" чи "надобраніч": вчителька пояснилаВідео

04:32

Як прибрати затяжки на одязі за кілька секунд - лайфхак

04:02

Як виступати публічно і не боятися: секрети успішного спікера

01:47

У США заговорили про втрату підтримки Зеленського: що може спровокувати

01:45

Який автомобіль в жодному разі не варто купувати: відповідь автомеханіка

01:42

Сором: навіщо він нам і як керує нашим життям

00:25

Найближчим часом може різко погіршитися самопочуття: країну накрила жорстка магнітна буря

26 липня, субота
22:47

Николь Кидман показала свою 14-ти летнюю дочьВідео

22:41

"Потрібно натиснути": Зеленський назвав умову того, щоб у 2026 році не було війни

22:37

Крістіна Агілера приголомшила сміливою фотосесією

22:10

Особисто керував наступом на Харківщині: Сили оборони ліквідували російську "шишку"

Реклама
21:32

У ворога там величезні резерви: РФ рухається до важливого міста з нового напрямку

20:52

65-річчя Шевченківської премії: Зеленський змінив кількість номінацій

20:50

Вулкани — ворота з надр Землі: як працюють та чому вони вивергаються

20:00

Що небезпечніше — спека чи холод:критичні межі, за якими життя неможливе

19:49

"Там зараз вирішується доля": у ЗСУ назвали головну мету літньої кампанії РФ

19:31

Град, грози та шквали: Україну атакує небезпечний шторм

19:10

Майдан не згасне ніколи?Погляд

18:54

"Обидва дуже обережні": Анджеліна Джолі та Джонні Депп закрутили таємний роман

18:51

Дуже велике церковне свято: що не можна робити в Пантелеймонів день

17:58

Яскраво запалав: ГУР повідомило про знищення в Росії літака Су-27УБ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти