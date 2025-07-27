Вже у серпні: КНДР готує нову допомогу РФ у війні проти України

Відомо, що КНДР отримує в обмін за допомогу РФ.

https://glavred.net/war/uzhe-v-avguste-kndr-gotovit-novuyu-pomoshch-rf-v-voyne-protiv-ukrainy-10684850.html Посилання скопійоване

Допомога РФ від КНДР / колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Головне:

Росія планує велику наступальну операцію у серпні

КНДР може відправити додаткові війська до РФ

Пхеньян уже почав нову мобілізацію військових

Північна Корея може відправити додаткові війська до країни-агресора Росії вже в серпні цього року для участі у війні проти України. Про це пише Reuters.

Південнокорейська розвідка вважає, що Росія планує велику наступальну операцію проти України в серпні, і можлива участь північнокорейських підрозділів пов’язана саме з цими планами.

відео дня

Зазначається, що Пхеньян уже почав нову мобілізацію військових для відправки до Росії.

Варто додати, що Північна Корея також постачає Росії артилерійські снаряди та ракети, а в обмін отримує технічну допомогу, зокрема - в запуску супутників і системах наведення ракет.

"Зближення Пхеньяна й Москви викликає занепокоєння. Високопоставлені посадовці Південної Кореї та США вже осудили будь-яку участь КНДР у війні в Україні, заявивши, що це лише посилює конфлікт та ізоляцію КНДР на світовій арені", - йдеться у повідомленні.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні - що відомо

Як повідомляв Главред, військова розвідка Південної Кореї розповідала, що Північна Корея продовжує постачати країні-агресорці Росії артилерійські снаряди для того, аби підтримувати її війну проти України.

Під час зустрічі із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим лідер КНДР Кім Чен Ин запевнив свого російського колегу, що Пхеньян підтримає все, що Москва робитиме у війні проти України.

Водночас, глава ГУР МО Кирило Буданов говорив, що найближчим часом у Росії суттєво зросте кількість громадян Північної Кореї, які приєднуватимуться до армії РФ у якості "добровольців", а не у складі окремих підрозділів, як це раніше відбувалося на Курщині.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред