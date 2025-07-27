"Нові правила гри": Лідія Таран заговорила про особисте життя

Після розставання з Доманським Таран нечасто розкриває публіці романтичний бік свого життя.

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Лідія Таран особисте життя - що зараз відбувається у ведучої / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidiyataran

Коротко:

Лідія Таран дала рідкісний коментар про особисте життя

Раніше у неї були стосунки з Андрієм Доманським

Українська ведуча Лідія Таран уже близько 15 років приховує своє особисте життя - про свою сім'ю вона може розповісти лише в контексті 17-річної доньки Василини. Так було не завжди: з 2005 по 2010 рік Таран перебувала у стосунках із ведучим Андрієм Доманським.

Фактичний шлюб телезірок широко висвітлювався в ЗМІ, проте через роки Лідія зрозуміла, що такий підхід до стосунків їй не до душі. В інтерв'ю для Oboz.ua ведуча дала рідкісний коментар про своє особисте життя зараз.

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Він виявився вельми лаконічним і базувався на одному - приватність насамперед. "У першій половині життя я вже достатньо ділилася особистим – провела багато років у доволі публічному просторі. Тоді і соцмережі тільки з’явилися, і жовта преса – до кінця ще не були зрозумілі нові правила гри. Я не хочу про це говорити. Зараз у мене немає бажання виносити приватне на загал", - каже Лідія Таран.

Лідія Таран із донькою Василиною / instagram.com/lidiyataran

Лідія Таран із донькою Василиною / instagram.com/lidiyataran

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Про персону: Лідія Таран Лідія Таран - українська телеведуча. Володарка премій "Телезірка" і "Телетріумф". З 2009 року - ведуча телеканалу 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") і 2+2 ("ПроФутбол"). Після виїзду за кордон у лютому 2022 року - кореспондентка каналу 1+1 у Франції.

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