У США розкрили плани Трампа щодо Путіна і назвали сценарій завершення війни

Україна на певний час може відмовитися від вступу до НАТО, вважає Фред Флейтц.

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Розв'язання питання може зайняти декілька років - колишній чиновник адміністрації Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот YouTube

Коротко:

План Трампа спрацює, але на це підуть роки

Трамп буде тиснути на Путіна

Війна закінчиться мирною угодою з можливою поступкою з боку України

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжить тиск на очільника країни-окупанта Росії Володимира Путіна, щоб він вів сумлінні перемовини. План Трампа щодо завершення війни в Україні спрацює, але на це підуть роки. Війна закінчиться після угоди про перемир'я, внаслідок чого Київ тимчасово відмовиться від вступу до НАТО. Такий прогноз зробив колишній заступник помічника Трампа і керівника апарату Ради національної безпеки під час першого його президентського терміну Фред Флейтц.

В ефірі Fox News Digital він розповів про те, що Трамп не збирається терпіти поведінку Путіна, який відмовляється від реального переговорного процесу.

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"Я думаю, що це буде ефективно, і він (Трамп, - ред.) дотримуватиметься цієї стратегії. Він продовжуватиме тиснути на Путіна, щоб той повернувся за стіл перемовин і вів перемовини сумлінно, а не давав обіцянки, які росіяни не планують виконувати. Трамп не збирається цього терпіти... Це лише перші шість місяців президентства Трампа. Вирішення цієї проблеми може зайняти кілька років", - зазначив Флейтц.

На думку колишнього американського чиновника, російсько-українська війна закінчиться лише після підписання угоди про перемир'я. Ймовірно, Україна тимчасово відмовиться від НАТО, але, як і раніше, отримуватиме американську зброю.

"Я думаю, що є спосіб зробити це, коли Росія не буде стурбована зростанням впливу Західної Європи в Україні, а Україна не буде стурбована вторгненням Росії після оголошення припинення вогню або перемир'я. Можливо, це нездійсненна мрія, але я думаю, що це найреалістичніший спосіб зупинити бойові дії... Ми знаємо з історії, що такі конфлікти вимагають часу, миротворчість вимагає часу", - підкреслив Фред Флейтц.

Ультиматум Трампа на адресу Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти Newsweek опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що Путін намагається до 2 вересня захопити території в трьох областях. Якщо США таки впровадять вторинні санкції, це стане серйозною проблемою для Росії.

Що відомо про санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Трамп припустив, що США можуть запровадити санкції проти Росії раніше, ніж за 50 днів. Білий дім розглядає різні варіанти.

Трамп має намір зупинити війну Росії проти України через силу, вважає спікер Палати представників Майк Джонсон. На думку Джонсона, зусилля Заходу можуть бути ефективними.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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