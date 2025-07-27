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Спека в Україні: синоптик сказала, коли чекати на зміну погоди

Маріна Фурман
27 липня 2025, 12:28
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Завтра, 28 липня, у деяких регіонах України пройдуть грози та місцями можливий град.
дождь
Прогноз погоди на 28 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою погода буде 28 липня
  • Коли в Україні спека послабне

У понеділок, 28 липня, західні регіони України накриє циклон, на ім'я Karlheinz. Варто очікувати грози, рвучкий вітер та подекуди навіть град. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Дощова погода також "дійде" до центральних регіонів України. Зокрема, опади варто очікувати у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

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На решті території України пануватиме суха погода.

Спека не планує поки що відступати з південної частини України та з Дніпропетровської області.

"Знову і люди, і природа потерпатимуть від сильної спеки - очікується +32...+39 градусів", - написала Діденко.

Також спекотно буде у центральних областях.

Синоптикиня додала, що у західних областях та на півночі України в понеділок буде комфортна температура повітря, протягом дня +23...+29 градусів.

У східних областях 28 липня передбачається +30...+33 градуси.

Спека в Україні: синоптик сказала, коли чекати на зміну погоди
Західну Україну накриє циклон Karlheinz / фото: Діденко

Погода в Києві 28 липня

У понеділок, 28 липня, столицю накриють періодичні зливи та грози. Температура повітря становитиме +25...+28 градусів.

Спекотно у Києві буде 29 липня, розігріє до +34 градусів.

"Ще повітря буде насичене вологою - важкувато для людей із серцево-судинними та бронхо-легеневими недугами. Подбайте про себе і про тих, хто поруч. Вівторок хай побуде без активностей", - зазначила Діденко.

За її словами, послаблення спеки в Україні ймовірне 31 липня.

Спека в Україні: синоптик сказала, коли чекати на зміну погоди
Прогноз погоди на 28 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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