"Ліквідували 80 окупантів": українські бійці відбили масштабний штурм ворога

Росіяни лише за дві години здійснили близько 27 атак на позиції українських бійців.

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Ворог продовжує тиснути на Сіверському напрямку / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Міноборони РФ

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ЗСУ відбили ворожий штурм на Сіверському напрямку

У результаті успішної операції українські військові знищили 80 окупантів

Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Сіверському напрямку. Під час злагоджених дій 54-ї окремої механізованої бригади та 81-ї аеромобільної бригади було знищено 80 загарбників. Про це повідомила пресслужба корпусу у коментарі Українській правді.

Бійці ЗСУ сказали, що ворог проводив штурмові дії 25 липня з 12:50 до 15:00. Впродовж цього часу росіяни здійснили 27 атак на позиції українських бійців.

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"Штурм відбувався в районі Верхньокам’янського та Григорівки, залучивши понад 150 окупантів, 6 танків, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЕМ, 12 ЛАТ, 2 багі та 41 мотоцикл. 80 окупантів знищено, 37 поранено. Решта сил ворога продовжує зазнавати втрат у ході боїв 26 липня", - розповіли військові.

Українські бійці зазначають, що ворог регулярно тисне на Сіверському напрямку. Тиск росіян особливо посилився після втрати сусіднього села Білогорівка у травні-червні 2025 року.

Утримання Сіверська дозволяє стримувати наступ росіян на Словʼянськ зі сходу.

За даними УП, з 26 липня оперативно-тактичне угруповання військ "Луганськ" припиняє своє існування в межах корпусної реформи і продовжує діяти у форматі 11 армійського корпусу. Росіяни знали про зміни формату управління на фронті, тому намагалися скористатися потенційно "слабким місцем", але ЗСУ зруйнували ворожі плани.

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Як писав Главред, на Східному напрямку Сили оборони України ліквідували командира 83 мотострілецького полку полковника Лебедєва.

Нагадаємо, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни не знижують тиск на цій ділянці та накочують широким фронтом. Тривають запеклі бої в районі Удачного.

Крім того, російські окупанти намагаються захопити Костянтинівку на Донеччині. Ворог хоче штурмувати місто вже з іншого напрямку.

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Про обʼєднання: ОТУ "Луганськ" Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" (скорочено - ОТУ "Луганськ") - угруповання українського війська та район його дій в рамках війни на Сході України, пише Вікіпедія.

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