Санкції зачепили не лише РФ: хто з посібників Кремля увійшов до списку

Запроваджено нові санкції проти компаній і осіб, які допомагають Росії обходити міжнародні обмеження.

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Указом Зеленського вводиться в дію рішення РНБО про обмеження щодо постачальників товарів для російського ВПК / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Зеленський підписав указ №555/2025 про нові санкції

Обмеження ввели проти осіб із РФ, Китаю, Ірану та ОАЕ

Санкції спрямовані на постачальників для російського ВПК

Україна запровадила новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які прямо або опосередковано підтримують російську агресію. Обмеження введені в дію указом №555/2025, підписаним президентом Володимиром Зеленським на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони.

Санкції торкнуться десятків компаній та громадян із Росії, Китаю, Ірану, Об’єднаних Арабських Еміратів, а також інших держав. В Офісі президента наголосили, що значна частина з них причетна до функціонування так званого "тіньового флоту" та схем із постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.

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За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, обмеження накладаються на компанії та осіб, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції та постачають їй військові технології.

"У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації — зокрема компанії з рф, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших", — повідомив Власюк журналістам.

Він також зазначив, що приблизно 40% фігурантів нового пакета європейських санкцій уже були під українськими обмеженнями.

"Більше синхронізації – складніше обходити санкції", — наголосив Власюк.

Повний перелік осіб і компаній, які потрапили під санкції, буде оприлюднено окремо.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти Росії - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Європейський Союз затвердив один із найсильніших пакетів обмежень проти країни-агресора Росії. До 18-го пакета санкцій увійшли понад сотню суден зі "тіньового флоту", зниження граничної ціни на російську нафту, а також обмеження щодо банків і компаній за межами РФ, які сприяють її військовим зусиллям. Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Реакція заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва не забарилася. Він емоційно вибухнув погрозами на адресу України, ображав Європу та закликав до самоізоляції Росії. У РНБО у відповідь наголосили, що такі заяви свідчать про страх і втрату контролю, а сама Росія рухається до розвалу.

Крім того, американський законопроєкт про 500% мита на торгівлю з партнерами Росії може стати геополітичною "кувалдою" — але його запуск загрожує конфліктом не лише з Китаєм чи Індією, а й з Євросоюзом, який досі не готовий відмовитись від російських енергоресурсів.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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