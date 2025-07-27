Путін намагається до 2 вересня захопити території в трьох областях - Newsweek

Вторинні санкції США стануть для Росії серйозним ударом.

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Якщо РФ не виконає ультиматум Трампа, буде запроваджено санкції проти експорту нафти до Індії та Китаю - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот YouTube

Коротко:

Путін посилює наступ до закінчення терміну ультиматуму Трампа

Путін спробує захопити території на Сумщині, Харківщині та Донеччині

Вторинні санкції Штатів матимуть серйозний вплив на Росію

На тлі ультиматуму президента Сполучених Штатів Дональда Трампа російські окупанти посилили наступ у Донецькій та Харківській областях, а також у напрямку Дніпропетровської області. Ворог до 2 вересня, коли настане дедлайн умови Трампа, спробує захопити території на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщини. Якщо США підуть на вторинні санкції, це серйозно вдарить по агресору Росії.

"Захопити якомога більше територій до настання дедлайну"

У матеріалі Newsweek йдеться про те, що Путін спробує окупувати частини Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей до закінчення терміну ультиматуму Трампа.

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"Путін намагається захопити якомога більше територій до настання дедлайну", - вважає генеральний директор організації Надія для України Юрій Бойченко.

Що зробить Трамп після закінчення терміну ультиматуму

Як пишуть журналісти, якщо Росія не виконає вимогу Трампа, на неї чекають нові обмеження, які поширяться на весь експорт нафти до Індії та Китаю.

Де наступають війська РФ

Аналітики Інституту вивчення війни зафіксували ймовірну окупацію населеного пункту Новоекономічне на Донеччині та просування ворога в районі Куп'янська, де росіяни намагаються оточити українські позиції.

Також Росія, попри обіцянки США надати Україні зенітні ракети Patriot, продовжує масовані атаки ракетами та БПЛА на українські міста. Мирні перемовини політичних успіхів поки що не принесли.

"Путін отримав 50-денну прогалину на те, щоб убивати. І він його використовує на повну", - припустив Бойченко. Таку саму думку поділяють і експерти на Заході, наголошуючи, що тільки жорсткий тиск може змусити Росію зупинити свою військову агресію.

Ультиматум Трампа на адресу Росії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у середині липня Трамп поставив Росії ультиматум: або мирна угода з Україною, або жорсткі санкції. Обмеження мають поширитися на покупців російської нафти, серед яких Індія і Китай.

Трамп чотири рази домовлявся з Путіним, після чого окупанти Росії завдавали ударів по цивільних об'єктах в Україні, розповів американський президент. Трамп глибоко розчарований Путіним, але буде й надалі намагатися з ним домовитися.

Зустріч із Зеленським і Путіним відбудеться, вважає Дональд Трамп. На його думку, такі перемовини мали бути організовані ще 3 місяці тому.

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Про джерело: Newsweek Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

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