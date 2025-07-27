ЗСУ вибили окупантів і просунулися на Запоріжжі: деталі ідеальної операції

Вдалося звільнити територію без втрат серед особового складу.

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ЗСУ просунулися на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: 1 ЦІКП, Сухопутні війська ЗС України

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ЗСУ вибили росіян в Запорізькій області

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Українські військові звільнили територію без втрат

Збройні сили України успішно вибили російські війська з укріплених позицій в Запорізькій області. Водночас українські захисники просунулися вперед у цьому районі. Про це повідомив 210-й окремий штурмовий полк ЗСУ.

За інформацією полку, перший штурмовий батальйон здійснив успішну операцію. Військові вибили ворога з позицій, які тривалий час не вдавалось відвоювати іншим підрозділам.

"Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків", - йдеться у повідомленні.

Завдяки злагодженим діям українських військових, вдалося не лише звільнити частину території, а й уникнути втрат серед особового складу.

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Як повідомляв Главред, Сили оборони України відбили масштабний штурм росіян на Сіверському напрямку 25 липня. У бою, що тривав з 12:50 до 15:00, 54-та механізована та 81-ша аеромобільна бригади знищили 80 окупантів і поранили 37.

Також ЗСУ відтіснили ворога з півночі Кам’янського й району Плавнів, утворивши "сіру зону" на Запорізькому напрямку. Проте Росія захопила Білу Гору та Зелений Гай.

Крім цього, українські захисники ліквідували важливого російського командира, полковника Лебедеваю. Він керував штурмовими операціями 83 мотострілецького полку на Харківщині.

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Про джерело: 210-й окремий штурмовий полк ЗСУ 210-й окремий штурмовий полк ЗСУ - підрозділ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. В березні 2022 року, у перші дні російського вторгнення, був створений 210-й окремий спеціальний батальйон. Основу батальйону склали добровольці, які долучилися до ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення. Батальйон протидіяв російському десанту на березі Київського водосховища в районі села Лютіж. Також батальйон брав участь у звільненні населених пунктів Шпитьки, Ясногородка, Мотижин та Ветрівка Київської області. З квітня 2022 року батальйон відокремили в самостійну частину (А4122), що перебувала у прямому підпорядкуванні командувача сухопутних військ. Батальйон виконував бойові завдання в Харківській, Сумській та Полтавській областях. З червня 2022 року батальйон був постійно задіяний на східному фронті, в тому числі при обороні Бахмута і Куп'янська. У серпні 2024 на базі 210-го окремого спеціального батальйону "Берлінго" створено 210-й окремий штурмовий полк.

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