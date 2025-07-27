Наречений Лесі Нікітюк розкрив секрет щасливих стосунків із ведучою

Дмитро Бабчук показав, чим досягає милості у своєї зіркової нареченої.

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Леся Нікітюк наречений - Дмитро Бабчук розповів про стосунки з ведучою / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

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Леся Нікітюк заручена з Дмитром Бабчуком

Військовий розповів, чим підкорює ведучу

Про стосунки української ведучої Лесі Нікітюк і військового Дмитра Бабчука стало відомо в жовтні 2024 року. Уже в січні 2025 пара заручилася, а в середині червня раділа появі первістка.

І хоча стосунки між Нікітюк і Бабчуком розвиваються досить стрімко, закохані не часто розкривають їхні деталі. Наприклад, досі не відомо, який саме термін Дмитро та Леся перебувають у стосунках.

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Однак дещо зрозуміло і без слів: ведуча та її обранець чудово ладнають. Нещодавно у своєму блозі в Instagram Нікітюк опублікувала селфі, де на задньому фоні стоїть Дмитро з букетом з гортензій у руках. Ведуча пожартувала, що таким чином Бабчук "відпрошується" в неї пограти в комп'ютерну гру.

На своїй сторінці військовий порадив усім чоловікам наслідувати його приклад: спершу зробити свою кохану щасливою, щоб потім бути задоволеним самому. "Мужички, щоб грати в доту (назва комп'ютерної онлайн-гри - прим. редактора) і кататись на бемеве, робіть своїм жінкам приємне. Слова найвеличнішого Дмитра Майамського", - розкрив секрет ідеальних стосунків Бабчук.

Леся Нікітюк наречений - Дмитро Бабчук розповів про стосунки з ведучою / instagram.com/special_my_profession

Леся Нікітюк наречений - Дмитро Бабчук розповів про стосунки з ведучою / instagram.com/lesia_nikituk

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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