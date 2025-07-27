Нічна напруга над Києвом: вибухи, атака 'Шахедів' і зліт стратегічної авіації

Коротко:
- Увечері 27 липня в Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА
- Сили ППО працювали в столиці, а Повітряні сили ЗСУ підтвердили атаку на Київ
- Пізніше було зафіксовано зліт шести стратегічних літаків Ту-95МС
Увечері 27 липня у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників. Сигнал небезпеки почали вмикати з 21:37 — спочатку в Броварському районі, згодом до тривоги приєдналися Бориспільський, Обухівський, Бучанський та інші райони регіону.
"Тривога в столиці через загрозу ударних БпЛА, може бути гучно. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях до відбою!" — повідомив Тимур Ткаченко.відео дня
Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив роботу сил протиповітряної оборони:"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"
Станом на момент публікації тривога в Києві та області тривала. Слідкуйте за офіційними повідомленнями та не ігноруйте сигнали тривоги.
Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що у напрямку Києва рухаються ударні безпілотники. У останньому повідомленні о 22:33 військові підтвердили, що місто перебуває під атакою та закликали киян залишатися в укриттях.
За даними моніторингових каналів, о 23:10 було зафіксовано зліт двох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Кількість літаків уточнюється.
Літаки взяли курс на південний схід у напрямку Каспійського регіону Росії.
Згодом повідомили про зліт ще чотирьох літаків. Таким чином, у повітрі перебувало уже шість бортів стратегічної авіації.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у неділю, 27 липня, в Одесі прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.
Днем раніше, 26 липня, росіяни атакували Суми ударними дронами. Один із безпілотників влучив у будівлю Сумської ОВА на площі Незалежності.
Крім того у Сумському районі російські військові атакували пасажирський автобус, застосувавши безпілотник.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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