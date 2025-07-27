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Нічна напруга над Києвом: вибухи, атака "Шахедів" і зліт стратегічної авіації

Руслан Іваненко
27 липня 2025, 22:50оновлено 28 липня, 00:23
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Повітряні сили ЗСУ фіксують рух ударних безпілотників і закликають громадян залишатися в укриттях.
шахед
Повітряні сили ЗСУ підтверджують атаку на столицю і закликають не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Увечері 27 липня в Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА
  • Сили ППО працювали в столиці, а Повітряні сили ЗСУ підтвердили атаку на Київ
  • Пізніше було зафіксовано зліт шести стратегічних літаків Ту-95МС

Увечері 27 липня у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників. Сигнал небезпеки почали вмикати з 21:37 — спочатку в Броварському районі, згодом до тривоги приєдналися Бориспільський, Обухівський, Бучанський та інші райони регіону.

"Тривога в столиці через загрозу ударних БпЛА, може бути гучно. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях до відбою!" — повідомив Тимур Ткаченко.

відео дня

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив роботу сил протиповітряної оборони:"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"

Станом на момент публікації тривога в Києві та області тривала. Слідкуйте за офіційними повідомленнями та не ігноруйте сигнали тривоги.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що у напрямку Києва рухаються ударні безпілотники. У останньому повідомленні о 22:33 військові підтвердили, що місто перебуває під атакою та закликали киян залишатися в укриттях.

Нічна напруга над Києвом: вибухи, атака 'Шахедів' і зліт стратегічної авіації
шахед / Інфографіка: Главред

За даними моніторингових каналів, о 23:10 було зафіксовано зліт двох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Кількість літаків уточнюється.

Літаки взяли курс на південний схід у напрямку Каспійського регіону Росії.

Згодом повідомили про зліт ще чотирьох літаків. Таким чином, у повітрі перебувало уже шість бортів стратегічної авіації.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у неділю, 27 липня, в Одесі прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.

Днем раніше, 26 липня, росіяни атакували Суми ударними дронами. Один із безпілотників влучив у будівлю Сумської ОВА на площі Незалежності.

Крім того у Сумському районі російські військові атакували пасажирський автобус, застосувавши безпілотник.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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