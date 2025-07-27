"Дайте Україні зброю": Лайма Вайкуле жорстко розповіла про головне

Вайкуле без манірності і привселюдно озвучила важливу тезу.

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Лайма Вайкуле про війну в Україні - співачка вимагає зброю / колаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

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Лайма Вайкуле продовжує свою публічну підтримку України

Артистка зазначила, що вважає найголовнішим зараз

Латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно підтримує Україну. На четвертий рік повномасштабної війни вона не змінила своїх переконань.

Під час музичного фестивалю Laima RendezVous, який вона щорічно організовує в Юрмалі, артистка зробила гучну заяву: завершення війни вона назвала найважливішою метою, а також зажадала більше зброї для захисту України від окупантів, повідомляють Новини.Live.

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"Найголовніше сьогодні - не скажу нічого нового - щоб закінчилася війна. Нічого немає важливішого, ніж це. Тому будемо всі тримати кулаки за те, щоб війна закінчилася. Краще дайте Україні зброю. А музику ми завжди заспіваємо", - під оплески і схвальні вигуки заявила Лайма Вайкуле.

Лайма Вайкуле про війну в Україні - співачка вимагає зброю / t.me/novynylive

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Про персону: Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле - латвійська співачка й акторка. У серпні 2018 року, під час гастролей в Одесі, Вайкуле сказала, що не поїде виступати до Криму, який би гонорар їй не запропонували. Пізніше в ефірі телеканала Россия-1 співачка пояснила, що готова відвідати півострів тільки після зняття санкцій.

У лютому 2022 року виступила із засудженням вторгнення Росії в Україну

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