Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Дайте Україні зброю": Лайма Вайкуле жорстко розповіла про головне

Анна Підгорна
27 липня 2025, 23:28
51
Вайкуле без манірності і привселюдно озвучила важливу тезу.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле про війну в Україні - співачка вимагає зброю / колаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Стисло:

  • Лайма Вайкуле продовжує свою публічну підтримку України
  • Артистка зазначила, що вважає найголовнішим зараз

Латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно підтримує Україну. На четвертий рік повномасштабної війни вона не змінила своїх переконань.

Під час музичного фестивалю Laima RendezVous, який вона щорічно організовує в Юрмалі, артистка зробила гучну заяву: завершення війни вона назвала найважливішою метою, а також зажадала більше зброї для захисту України від окупантів, повідомляють Новини.Live.

відео дня

"Найголовніше сьогодні - не скажу нічого нового - щоб закінчилася війна. Нічого немає важливішого, ніж це. Тому будемо всі тримати кулаки за те, щоб війна закінчилася. Краще дайте Україні зброю. А музику ми завжди заспіваємо", - під оплески і схвальні вигуки заявила Лайма Вайкуле.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле про війну в Україні - співачка вимагає зброю / t.me/novynylive

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що на дружину Віктора Павліка напала підписниця. Катерина Репяхова зіткнулася з агресивним хейтом, спрямованим проти її сім'ї та роботи.

Також багатодітний шоумен Андрій Джеджула показав одномісячну доньку від секретної дружини. Про нові стосунки і третю дитину він заговорив лише після появи Емілії на світ.

Читайте також:

Про персону: Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле - латвійська співачка й акторка. У серпні 2018 року, під час гастролей в Одесі, Вайкуле сказала, що не поїде виступати до Криму, який би гонорар їй не запропонували. Пізніше в ефірі телеканала Россия-1 співачка пояснила, що готова відвідати півострів тільки після зняття санкцій.
У лютому 2022 року виступила із засудженням вторгнення Росії в Україну

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Лайма Вайкуле новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нічна напруга над Києвом: вибухи, атака "Шахедів" і зліт стратегічної авіації

Нічна напруга над Києвом: вибухи, атака "Шахедів" і зліт стратегічної авіації

22:50Війна
Літак із Пєсковим і "наступником Путіна" несподівано застряг у Москві, подробиці

Літак із Пєсковим і "наступником Путіна" несподівано застряг у Москві, подробиці

22:12Війна
Окупанти скоїли ще один військовий злочин: наслідки атаки на автобус на Сумщині

Окупанти скоїли ще один військовий злочин: наслідки атаки на автобус на Сумщині

21:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 28 липня по 2 серпня: Тельцям - радість, Ракам - прорив

Гороскоп Таро на тиждень з 28 липня по 2 серпня: Тельцям - радість, Ракам - прорив

Карта Deep State онлайн за 27 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на тарілках із локшиною за 33 секунди

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на тарілках із локшиною за 33 секунди

У США заговорили про втрату підтримки Зеленського: що може спровокувати

У США заговорили про втрату підтримки Зеленського: що може спровокувати

"Вже є напівкільце": названо два важливих міста, які РФ хоче захопити

"Вже є напівкільце": названо два важливих міста, які РФ хоче захопити

Останні новини

23:28

"Дайте Україні зброю": Лайма Вайкуле жорстко розповіла про головне

22:50

Нічна напруга над Києвом: вибухи, атака "Шахедів" і зліт стратегічної авіації

22:12

Літак із Пєсковим і "наступником Путіна" несподівано застряг у Москві, подробиціВідео

21:53

Потап повертається в Україну: названо точну датуВідео

21:33

Окупанти скоїли ще один військовий злочин: наслідки атаки на автобус на Сумщині

Чи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнамиЧи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнами
20:47

Бійці ЗСУ звільнили населений пункт на важливому напрямку: деталі

20:38

Капітан запасу ВМС розкрив несподівані тактики РФ проти українських морських дронів

20:16

У Трампа зробили несподівану заяву про терміни завершення війни

19:39

Таємниця врожаю: як одна рослина змушує сарану оминати поля та городи

Реклама
19:31

Туреччина і конфлікт РФ з Азербайджаном: розкрито позицію Анкари

19:15

Грозовий циклон насувається на Україну: у яких областях буде небезпечна погода

19:10

Путін намагався прибрати Зеленського руками ТрампаПогляд

18:57

У Путіна вибухнули цинічною заявою про війну в Україні

18:48

Які прізвища українці давали позашлюбним дітям: тепер вони дуже поширеніВідео

18:37

"На війні чудес не буває": Залужний розповів, як перемога може розділити союзників

17:54

"Даю гарантію": економіст назвав цінний продукт, який подешевшає у 2025-му

17:35

Китайський секрет: США розкрили, як Пекін допомагає Москві залишатися на плаву

17:31

Наречений Лесі Нікітюк розкрив секрет щасливих стосунків із ведучою

17:19

У США розкрили плани Трампа щодо Путіна і назвали сценарій завершення війни

16:30

Санкції зачепили не лише РФ: хто з посібників Кремля увійшов до списку

Реклама
16:23

Зеленський оголосив умови зустрічі з Путіним

16:16

"Ми оцінили": Мадяр натякнув на спробу РФ одночасно вбити командирів СБС

16:07

Що буде з цінами на хліб восени: експерт сказав, до чого готуватися українцям

15:46

Путін намагається до 2 вересня захопити території в трьох областях - Newsweek

15:40

У Сумах частково зникло світло: куди ворог наніс удар

15:04

ЗСУ вибили окупантів і просунулися на Запоріжжі: деталі ідеальної операції

14:51

"Вже є напівкільце": названо два важливих міста, які РФ хоче захопити

14:39

"Нові правила гри": Лідія Таран заговорила про особисте життя

14:13

Чотири міста України можуть залишитись без води: у чому причина

13:57

Як зміниться вартість м’яса в Україні: економіст озвучив неочікуваний прогноз

13:32

Чи можна гладити чужих домашніх тварин: поширена помилка в етикеті

13:21

В Одесі прогриміли вибухи: місто атакував рій російських дронівВідео

13:03

Чи блокуватимуть мобільний зв’язок під час атак БпЛА: нардеп розкрив рішення

12:35

Вапняний наліт "сповзе" з плитки та лійки миттєво: який засіб творить дива

12:28

Спека в Україні: синоптик сказала, коли чекати на зміну погоди

11:50

Гороскоп на сьогодні 28 липня: Близнюкам - солодкі емоції, Ракам - суперечка

11:43

Аномальна спека охопить частину України: коли припікатиме до +40 градусів

11:10

"Ліквідували 80 окупантів": українські бійці відбили масштабний штурм ворога

10:51

Гороскоп Таро на тиждень з 28 липня по 2 серпня: Тельцям - радість, Ракам - прорив

10:42

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 липня (оновлюється)

Реклама
10:39

"Хаос у тилу": партизани влаштували гучну диверсію та порушили логістику РФВідео

10:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 28 липня по 2 серпня

10:12

Китайський гороскоп на завтра 28 липня: Щурів використають, Собаки вирішать проблеми

10:00

Ціни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцям

09:51

Через аномальну спеку Туреччину охопили пожежі: зʼявилися моторошні кадри

09:49

Любовний гороскоп на тиждень з 28 липня по 2 серпня

09:44

Вже у серпні: КНДР готує нову допомогу РФ у війні проти України

09:17

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 2 серпня: Левам - рішення, Дівам - "запара"

08:58

Карта Deep State онлайн за 27 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:51

Вибухи та клуби диму: дрони атакували стратегічний об’єкт в РосіїВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти