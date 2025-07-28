Дружина зірки Кварталу 95 натякнула на вагітність

Юрій та Вікторія Ткач спровокували чутки про поповнення в родині.

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Юрій Ткач зараз - Вікторія Ткач спровокувала чутки про вагітність / instagram.com/viktoriya_tka4

Коротко:

Юрій та Вікторія Ткач - батьки 10-річної Лізи

Дружина шоумена натякнула на другу вагітність

Український комік і шоумен Юрій Ткач перебуває у стосунках зі своєю дружиною Вікторією вже 13 років, 11 з них - в офіційному шлюбі. Пара виховує 10-річну доньку Лізу.

Восени 2024 року Ткач зізнався, що в його стосунках із дружиною була серйозна криза, над подоланням якої вони обоє копітко працювали. Не останню роль у цьому зіграла Ліза, яку обоє батьків обожнюють.

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Не виключено, що Ткачів скоро може побільшати: Вікторія у своєму блозі в Instagram заінтригувала неоднозначним фото - у кадрі вона, Юрій і Ліза сидять біля стенду, прикрашеного повітряними кулями блакитного, рожевого і бежевого кольорів і написом: "Хлопчик або дівчинка". Шоумен і його сім'я поки що не коментують це, проте шанувальники вже припускають, що цим знімком Вікторія натякнула на вагітність.

Юрій Ткач зараз - Вікторія Ткач спровокувала чутки про вагітність / instagram.com/viktoriya_tka4

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Раніше Главред розповідав, що на дружину Віктора Павліка напала підписниця. Катерина Репяхова зіткнулася з агресивним хейтом, спрямованим проти її сім'ї та роботи.

Також багатодітний шоумен Андрій Джеджула показав одномісячну доньку від секретної дружини. Про нові стосунки і третю дитину він заговорив лише після появи Емілії на світ.

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Про персону: Юрій Ткач Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

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