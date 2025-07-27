'Ми оцінили': Мадяр натякнув на спробу РФ одночасно вбити командирів СБС

Ключові тези Мадяра:
- РФ намагалася знищити керівництво безпілотних підрозділів ЗСУ
- Удар, ймовірно, стався під час наради у Донецькій області
- У нараді брали участь командири "Фенікса", "К-2", "Птахів Мадяра", "Рарога", "Ахіллеса"
Російські окупанти намагалися одночасно ліквідувати керівництво безпілотних підрозділів ЗСУ. Ймовірно, це сталося під час наради у Донецькій області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") у Facebook.
Мадяр розповів, що нещодавно провів робочу нараду та спільне планування з командирами підрозділів безпілотних систем "Фенікс", "К-2", "Птахи Мадяра", "Рарог" та "Ахіллес".
Роберт Бровді звернувся до росіян, заявивши: "Ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасно". Інших деталей щодо інциденту він не розкрив.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, 25 липня українські військові відбили атаку окупантів у районі Сіверська. Бій тривав понад дві години. Унаслідок злагоджених дій 54-ї механізованої та 81-ї аеромобільної бригад було знищено 80 російських військових, ще 37 - поранено.
Також українські військові вибили росіян з укріплених позицій у Запорізькій області та просунулися вперед. 210-й штурмовий полк повідомив, що операцію успішно провів перший батальйон.
Як повідомляв Главред, на Запорізькому напрямку ЗСУ відтіснили противника з півночі Кам’янського та району Плавнів, створивши "сіру зону". Водночас росіяни захопили Білу Гору та Зелений Гай.
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Про персону: хто такий "Мадяр"
Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ з 3 червня 2025 року.
До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".
З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.
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