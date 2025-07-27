'Ми оцінили': Мадяр натякнув на спробу РФ одночасно вбити командирів СБС

Російські окупанти намагалися одночасно ліквідувати керівництво безпілотних підрозділів ЗСУ.

https://glavred.net/war/my-ocenili-madyar-nameknul-na-popytku-rf-odnovremenno-ubit-komandirov-sbs-10684922.html Посилання скопійоване

Окупанти хотіли "одним ударом" знищити керівництво безпілотних систем ЗСУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Brovdi.Art, бригада "Чорний ліс"

Ключові тези Мадяра:

РФ намагалася знищити керівництво безпілотних підрозділів ЗСУ

Удар, ймовірно, стався під час наради у Донецькій області

У нараді брали участь командири "Фенікса", "К-2", "Птахів Мадяра", "Рарога", "Ахіллеса"

Російські окупанти намагалися одночасно ліквідувати керівництво безпілотних підрозділів ЗСУ. Ймовірно, це сталося під час наради у Донецькій області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") у Facebook.

Мадяр розповів, що нещодавно провів робочу нараду та спільне планування з командирами підрозділів безпілотних систем "Фенікс", "К-2", "Птахи Мадяра", "Рарог" та "Ахіллес".

відео дня

Роберт Бровді звернувся до росіян, заявивши: "Ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасно". Інших деталей щодо інциденту він не розкрив.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, 25 липня українські військові відбили атаку окупантів у районі Сіверська. Бій тривав понад дві години. Унаслідок злагоджених дій 54-ї механізованої та 81-ї аеромобільної бригад було знищено 80 російських військових, ще 37 - поранено.

Також українські військові вибили росіян з укріплених позицій у Запорізькій області та просунулися вперед. 210-й штурмовий полк повідомив, що операцію успішно провів перший батальйон.

Як повідомляв Главред, на Запорізькому напрямку ЗСУ відтіснили противника з півночі Кам’янського та району Плавнів, створивши "сіру зону". Водночас росіяни захопили Білу Гору та Зелений Гай.

Читайте також:

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ з 3 червня 2025 року. До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред