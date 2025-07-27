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Літак із Пєсковим і "наступником Путіна" несподівано застряг у Москві, подробиці

Андрій Ганчук
27 липня 2025, 22:12
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Пєсков і Дюмін декілька годин не могли вилетіти з Москви до Санкт-Петербурга.
Пєсков, Дюмін
Літак затримали через "Ковер" - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Коротко:

  • Пєсков і Дюмін запізнилися до Петербурга через "українські дрони"
  • Літак декілька годин не міг вилетіти з Москви

Літак кремлівського рупора Дмитра Пєскова і секретаря Держради країни-окупанта Росії Олексія Дюміна, якого називають "наступником Путіна", вранці декілька годин не міг вилетіти з Москви до Санкт-Петербурга. Причина - у Ленінградській області оголосили план Ковер і заявили про "атаку українських БПЛА".

Як повідомив пропагандист Олександр Юнашев, борт із Пєсковим і Дюміним мав злетіти о 9:30, щоб узяти участь у заходах разом із Путіним.

відео дня

"Але Ленінградську область атакували українські БПЛА, було оголошено план "Килим". У підсумку кілька годин чекали в літаку, коли оголосять, що летіти безпечно. Затрималися на дві години. Виліт перенесли через "Килим", - підтвердив мені Дмитро Пєсков", - підкреслив Юнашев.

Дивіться відео, як Дюмін і Пєсков не могли вилетіти з Москви:

Пєсков, Дюмін
Пєсков і Дюмін дві години чекали, поки в Петербурзі скасують "Ковер" / Скріншот Главред

Атака БПЛА на Ленінградську область

Уранці в Ленінградській області заявили про атаку дронів. Були чутні вибухи. У Telegram-каналі Astra повідомляли, що в районах Гатчина, Всеволожськ, Кронштадт і Волоовський були помічені безпілотні літальні апарати.

Місцеві жителі чули вибухи і припустили, що дрони збили.

Аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі тимчасово припиняв приймання і відправлення літаків.

Затримали або скасували понад 70 рейсів.

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ чекає від Москви відповіді щодо зустрічі з Путіним, яку Україна пропонує провести до кінця серпня. Українська сторона готова до зустрічі за умови присутності на ній міжнародних посередників.

Для того, щоб відновити відносини Росії та України, треба, щоб окупанти, мовляв, досягли своїх "цілей у СВО", сказав Дмитро Пєсков. Також він звинуватив Київ і Захід у нібито небажанні вести перемовини.

У Білому домі сподіваються, що США завершать російсько-українську війну протягом чинної президентської каденції Трампа, про що заявив його спецпредставник Стів Віткофф. Американці вірять у досягнення мирної угоди.

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Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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