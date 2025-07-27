Літак із Пєсковим і "наступником Путіна" несподівано застряг у Москві, подробиці

Пєсков і Дюмін декілька годин не могли вилетіти з Москви до Санкт-Петербурга.

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Літак затримали через "Ковер" - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Коротко:

Пєсков і Дюмін запізнилися до Петербурга через "українські дрони"

Літак декілька годин не міг вилетіти з Москви

Літак кремлівського рупора Дмитра Пєскова і секретаря Держради країни-окупанта Росії Олексія Дюміна, якого називають "наступником Путіна", вранці декілька годин не міг вилетіти з Москви до Санкт-Петербурга. Причина - у Ленінградській області оголосили план Ковер і заявили про "атаку українських БПЛА".

Як повідомив пропагандист Олександр Юнашев, борт із Пєсковим і Дюміним мав злетіти о 9:30, щоб узяти участь у заходах разом із Путіним.

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"Але Ленінградську область атакували українські БПЛА, було оголошено план "Килим". У підсумку кілька годин чекали в літаку, коли оголосять, що летіти безпечно. Затрималися на дві години. Виліт перенесли через "Килим", - підтвердив мені Дмитро Пєсков", - підкреслив Юнашев.

Дивіться відео, як Дюмін і Пєсков не могли вилетіти з Москви:

Пєсков і Дюмін дві години чекали, поки в Петербурзі скасують "Ковер" / Скріншот Главред

Атака БПЛА на Ленінградську область

Уранці в Ленінградській області заявили про атаку дронів. Були чутні вибухи. У Telegram-каналі Astra повідомляли, що в районах Гатчина, Всеволожськ, Кронштадт і Волоовський були помічені безпілотні літальні апарати.

Місцеві жителі чули вибухи і припустили, що дрони збили.

Аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі тимчасово припиняв приймання і відправлення літаків.

Затримали або скасували понад 70 рейсів.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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